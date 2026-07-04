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Manresa treu pit de la seva riquesa cultural amb una festa amb molt de ritme i sabor: «Es tracta d'unir i no de separar»

La plaça Sant Domènec va acollir aquest dissabte una nova edició de la Festa Intercultural, amb actuacions, gastronomia i un emotiu minut de silenci en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela

Les imatges de la Festa Intercultural de Manresa, 2026

Les imatges de la Festa Intercultural de Manresa, 2026

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Les imatges de la Festa Intercultural de Manresa, 2026 / Mireia Arso

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Manresa és diversa. I així ho han demostrat a la 13a Festa Intercultural els membres de 14 comunitats estrangeres que resideixen a la ciutat. Aquest dissabte, la plaça Sant Domènec s'ha convertit en un gran aparador en què la gastronomia, els vestits, la música i els balls tradicionals han estat els autèntics protagonistes. Tot i la calor de la tarda, la plaça ha aplegat desenes i desenes de persones que no han dubtat a descobrir nous sabors i conèixer les arrels culturals d’aquells que, tot i venir de ben lluny, han trobat a Manresa un lloc on establir-se.

La comunitat xinesa ha encetat la jornada amb unes actuacions que han traslladat els presents al continent asiàtic. Una cançó interpretada a duo per una nena de 10 anys i una dona han cridat l’atenció per la seva força i control vocal i la posterior demostració d’uns delicats balls tradicionals, amb l’acompanyament d’un hulusi (un instrument de vent conegut també com a flauta de carbassa), han posat la cirereta del pastís.

Els ritmes urbans, i del tot ballables, originaris del Camerun també han estat presents a la festa i un grup d’originaris del país africà han pujat a l’escenari per contagiar a tots els aplegats les ganes de deixar-se portar per la música. Mentre que algunes propostes han estat del tot festives, d’altres tenien un to més solemne. Aquest és el cas de l’actuació de l’Associació Cultural Romanesa, en què una dona ha interpretat unes cançons amb gran passió i sensibilitat.

La festa també ha comptat amb demostracions de balls i músiques tradicionals bolivianes, argentines, ghaneses, senegaleses i equatorianes, que han omplir de color l’escenari amb el seus vistosos vestuaris.

A banda de les actuacions, les parades de les associacions també han generat molta curiositat, especialment per l’ampli ventall de menjars que s’hi oferien: des d’empanades argentines, passant pels dolços àrabs i fins a arribar a les begudes i refrescos colombians.

Un minut per a Veneçuela

La festa no ha oblidat la desgràcia viscuda a Veneçuela arran dels letals terratrèmols, que han deixat milers de morts i encara més desapareguts. Per això, els membres de l’Associació Cultural Argentina han decidit fer un sentit minut de silenci abans de començar la seva actuació. Els representants de les altres comunitats s'han sumat a la iniciativa sense dubtar-ho ni sol segon, formant així una bonica estampa d’unió i solidaritat.

«Unir i no separar»

«Manresa acull persones de 118 nacions d’arreu del món i avui tenim una mostra de 14 comunitats que ens fareu gaudir d’aquesta diversitat cultural que tenim a la ciutat», ha manifestat l’alcalde Marc Aloy, que hi ha estat present amb la regidora de Drets Socials, Mariona Oms, i el regidor de Cooperació, Pere Massegú.

Membres de les associacions culturals han valorat molt positivament l’organització d’una nova edició de la festa. «Hi participem des de fa 8 anys i ens agrada molt perquè és una oportunitat per promocionar l’entitat i donar a conèixer la nostra cultura, però, alhora, ens serveix per conèixer moltes altres», apunta Xiaobing Wang, de l’Associació Cultural xinesa.

Ángel Gianfrancesco, de l’Associació Cultural Argentina, comparteix el seu punt de vista. «Fa 20 anys que hi participem, des que es feia a la plaça Catalunya, i és una festa molt important per a nosaltres, ja que es dedica a unir i no a separar», apunta. L’actuació que han preparat, sota el títol d’«Argentina no solo es tango», ha servit per aprofundir en la seva cultura més enllà dels seus trets més coneguts. «A banda del tango, també tenim molt de folklore, humor natiu... Així que tenim molt més a demostrar», ha afegit.

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D’aquesta manera Manresa ha celebrat la seva multiculturalitat, amb una jornada marcada per la convivència, la diversitat i la voluntat de construir ponts entre comunitats. I què millor que fer-ho amb una festa amenitzada amb música, balls i bona gastronomia?

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