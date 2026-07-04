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Manresa viu un Orgull LGTBIQ+ festiu alhora que reivindicatiu: "Hem d'ocupar els nostres espais, no ens baixaran dels escenaris!"

El concert del grup Svetlana va ser la cirereta del pastís d'una festa que va reunir més d'un centenar de persones al pati del Casino per visibilitzar i celebrar la diversitat afectiva, sexual i de gènere

La festa de cloenda de l'Orgull LGTBIQ+ de Manresa, en imatges

La festa de cloenda de l'Orgull LGTBIQ+ de Manresa, en imatges

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Manresa vibra a la festa de cloenda de l'Orgull LGTBIQ+ al pati del Casino / Jordi Biel

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una celebració que no va oblidar la reivindicació. Així va viure Manresa la festa de cloenda de l'Orgull LGTBIQ+ aquest divendres, que va congregar més d'un centenar de persones al pati del Casino per gaudir de sessions de DJ, espectacles d'artistes drag com la manresana Karla Show i Caballotafagmer i la cirereta del pastís: el concert del grup Svetlana, que va fer vibrar el públic amb el seu repertori, amb lletres tan iròniques com punyents. Una autèntica festa dedicada a visibilitzar, apreciar i celebrar la diversitat afectiva, sexual i de gènere amb total llibertat.

"Gràcies per haver vingut a aquesta festa de 'desviades'", van clamar els vocalistes de Svetlana, Júlia Díaz i Roc Bernadí, apropiant-se i resignificant un terme amb què històricament s'ha referit a persones del col·lectiu en to despectiu. "És important que siguem visibles i ocupem els nostres espais. No ens baixaran dels escenaris", van afegir de forma contundent, tot reivindicant la importància de ser fidel a un mateix, sigui dalt o a baix de l'escenari, i per crear nous referents LGTBIQ+.

També van aprofitar per condemnar les agressions per LGTBI-fòbia, com la que van patir el grup mallorquí Fades en un concert a Vilassar de Mar fa una setmana, un conjunt que justament va actuar a l'Orgull de Manresa de l'any passat. Els tres integrants del conjunt queer van haver de cancel·lar el concert després que els llencessin glaçons des del públic. Per això els vocalistes de Svetlana van llençar a l'aire: "No hem de tenir por, si ells tenen glaçons, nosaltres tenim peus de micro!".

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En tot moment, a la festa es va respirar un ambient de festa i inclusió. Bona part dels assistents eren joves, però també hi van assistir famílies amb infants i persones grans, demostrant que aquesta era una celebració per a tothom. Un cop acabada la programació al pati del Casino, la festa va continuar al Sielu.

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Manresa viu un Orgull LGTBIQ+ festiu alhora que reivindicatiu: "Hem d'ocupar els nostres espais, no ens baixaran dels escenaris!"

Manresa viu un Orgull LGTBIQ+ festiu alhora que reivindicatiu: "Hem d'ocupar els nostres espais, no ens baixaran dels escenaris!"

La festa de cloenda de l'Orgull LGTBIQ+ de Manresa, en imatges

La festa de cloenda de l'Orgull LGTBIQ+ de Manresa, en imatges

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