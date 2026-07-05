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Nou incendi de contenidors a Manresa: en crema un altre a la carretera de Santpedor

Ja en son 10 en les últimes setmanes

El contenidor cremat a la carretera Santpedor

El contenidor cremat a la carretera Santpedor / Arxiu particular

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Núria León

Núria León

Manresa

L'onada d'incendis de contenidors a Manresa no s'atura. Aquesta matinada, un nou dipòsit de paper ha quedat completament calcinat a la carretera de Santpedor, en un nou episodi que amplia la llista de contenidors cremats a la ciutat durant les darreres setmanes.

L'avís als Bombers de la Generalitat s'ha rebut a les 00.40 hores i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació, que ha extingit les flames. El foc ha destruït completament el contenidor i ha afectat parcialment el del costat.

Aquest nou cas arriba només tres dies després que, dijous a la tarda, es declaressin dos incendis més en menys de vint minuts. El primer va afectar un contenidor d'envasos al carrer de Carrasco i Formiguera i, poc després, un altre contenidor de rebuig va començar a cremar al carrer del Pujolet, a la cruïlla amb el carrer de l'Alcalde Armengou.

Aquests episodis se sumen als registrats la setmana passada, quan la capital del Bages va viure diversos incendis similars. Diumenge van cremar tres contenidors en menys de mitja hora, als carrers Barcelona, Bilbao i al passatge de la Mercè. El dia abans, un incendi en un contenidor de paper al carrer de la Séquia va acabar calcinant completament un vehicle estacionat al costat i va afectar també un contenidor de vidre.

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Abans d'aquests fets, entre dijous i la matinada de dissabte de la setmana passada, també s'havien registrat quatre incendis més de contenidors en tres serveis diferents: dos a la carretera de Santpedor i la carretera de Vic, i dos més al carrer dels Cintaires.

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