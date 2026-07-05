Nova onada de contenidors incendiats a Manresa: En cremen sis en 10 minuts
Els incidents, que han provocat moments de neguit entre els veïns, han tingut lloc a la carretera de Santpedor i els carrers Pere Vilella, Bernat de Cabrera i del Doctor Zamenhof
No es tracta d'un fet aïllat, ja que els incendis en contenidors han arribat a la desena en poc més d'una setmana
Manresa ha viscut la tarda d'aquest diumenge una nova onada de contenidors cremats que ha obligat a mobilitzar els Bombers, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Entre les 5.23 h i les 5.34 h n'han cremat almenys sis a la carretera de Santpedor i els carrers Pere Vilella, Bernat de Cabrera i del Doctor Zamanhof. Aquests incidents han provocat moments de neguit i preocupació per a molts veïns del sector. No es tracta d'un fet aïllat, ja que en poc més d'una setmana els incendis en contenidors han arribat a la desena.
El primer incendi s'ha encès pels volts de les 5.23 h de la tarda, al carrer Pere Vilella. Agents de la Guàrdia Urbana han estat els primers a arribar i han intentat apagar-lo amb un extintor. Poca estona després han arribat dues dotacions dels Bombers. A conseqüència, dos contenidors han cremat completament i un altre de la vora ho ha fet parcialment.
Poca estona després, s'ha rebut un altre avís d'un dipòsit que fumejava a la carretera de Santpedor, a l'altura del local que té l'associació de veïns. Com a resultat, també se n'han cremat dos, un de paper i un altre de vidre.
Set minuts més tard, pels volts de les 5.30 h, els Bombers han rebut una altra alerta al carrer Bernat de Cabrera per un altre contenidor més que fumejava.
A les 5.34 h, han pogut saber que s'havien incendiat dos més al carrer del Doctor Zamenhof, un d'ells parcialment.
La ràpida actuació de les dues dotacions dels Bombers i dels agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos ha fet que els incendis s'hagin propagat a altres dipòsits i mobiliari urbà.
Alguns dels veïns que han sortit al carrer arran dels incendis estan convençuts que aquests han estat provocats, ja que s'han produit amb molt poca estona de diferència i un radi d'uns 200 metres de distància.
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