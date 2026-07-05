Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

El regidor Anjo Valentí diu que s'han identificat possibles implicats amb els contenidors cremats a Manresa

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra investiguen conjuntament les recents onades de dipòsits incendiats i, segons ha pogut saber aquest diari, una de les hipòtesis amb més pes és que es deurien a una bretolada que diversos joves fan en grup

El regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, durant una entrevista per a Regió7

El regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, durant una entrevista per a Regió7 / Oscar Bayona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Arran de les recents onades de contenidors cremats a Manresa, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van obrir fa dies una investigació per identificar-ne els responsables, segons ha explicat a aquest diari el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí. Conscient que aquests fets delictius generen preocupació entre els veïns, afegeix que des que van començar els incendis «s’ha intensificat el patrullatge en els punts on s’han registrat més casos, com al sector de les Bases».

Segons ha pogut saber Regió7, els dos cossos policials han identificat algunes persones arran dels fets ocorreguts la darrera setmana, davant la sospita que hi podrien estar relacionades. Una de les hipòtesis amb més pes és que aquestes onades siguin fruit d'una bretolada que diversos joves fan en grup. Si això s’acabés confirmant, es donaria raó als veïns, que estan segurs que es tracta d’uns fets intencionats.

Notícies relacionades

En aquest sentit, Valentí afegeix que la investigació que els dos cossos policials estan duent a terme de forma conjunta està tirant endavant i confia que aviat es puguin identificar els responsables.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
  3. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  4. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  5. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  6. Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
  7. «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
  8. Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social

El regidor Anjo Valentí diu que s'han identificat possibles implicats amb els contenidors cremats a Manresa

El regidor Anjo Valentí diu que s'han identificat possibles implicats amb els contenidors cremats a Manresa

Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)

Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)

Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 1.650 hectàrees

Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 1.650 hectàrees

El cant coral embolcalla el Campus Gospel de Rajadell en una bombolla evasiva de la realitat

El cant coral embolcalla el Campus Gospel de Rajadell en una bombolla evasiva de la realitat

Auxi León, campusina de primer any: "En cinc minuts, més de cent persones estem en harmonia"

Auxi León, campusina de primer any: "En cinc minuts, més de cent persones estem en harmonia"

Carlos Pérez, repetidor del certamen: "El gospel m'ha acostat a una espiritualitat que no tenia"

Carlos Pérez, repetidor del certamen: "El gospel m'ha acostat a una espiritualitat que no tenia"

Les imatges del Campus Gospel de Rajadell

Les imatges del Campus Gospel de Rajadell

S’amplien les restriccions per perill extrem d’incendi a la Ribera Salada

S’amplien les restriccions per perill extrem d’incendi a la Ribera Salada
Tracking Pixel Contents