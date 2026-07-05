El regidor Anjo Valentí diu que s'han identificat possibles implicats amb els contenidors cremats a Manresa
La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra investiguen conjuntament les recents onades de dipòsits incendiats i, segons ha pogut saber aquest diari, una de les hipòtesis amb més pes és que es deurien a una bretolada que diversos joves fan en grup
Arran de les recents onades de contenidors cremats a Manresa, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van obrir fa dies una investigació per identificar-ne els responsables, segons ha explicat a aquest diari el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí. Conscient que aquests fets delictius generen preocupació entre els veïns, afegeix que des que van començar els incendis «s’ha intensificat el patrullatge en els punts on s’han registrat més casos, com al sector de les Bases».
Segons ha pogut saber Regió7, els dos cossos policials han identificat algunes persones arran dels fets ocorreguts la darrera setmana, davant la sospita que hi podrien estar relacionades. Una de les hipòtesis amb més pes és que aquestes onades siguin fruit d'una bretolada que diversos joves fan en grup. Si això s’acabés confirmant, es donaria raó als veïns, que estan segurs que es tracta d’uns fets intencionats.
En aquest sentit, Valentí afegeix que la investigació que els dos cossos policials estan duent a terme de forma conjunta està tirant endavant i confia que aviat es puguin identificar els responsables.
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