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Crema un matalàs en un àtic de Manresa

Ha estat a la plaça Sant Ignasi i no s'han hagut de registrar persones ateses

Una dotació dels Bombers de la Generalitat

Una dotació dels Bombers de la Generalitat / Bombers de la Generalitat / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest migdia en un foc que s'ha originat a un edifici de la plaça Sant Ignasi de Manresa. Es tracta d'un bloc de plant baixa, tres pisos i golfes que els veïns han vist com començava a fumejar per la part superior.

L'avís s'ha donat a les 14.25 hores, i un cop al lloc, s'ha pogut comprovar que el fum procedia d'un matalàs que cremava en un dels àtics. Les flames han pogut apagar-se sense més dificultat per part dels Bombers.

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