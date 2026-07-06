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Emotiu comiat a Francesc Serra referent del moviment escolta de Manresa

Aquesta tarda s'ha omplert l'església del Monestir de Sant Cugat per acomiadar l'impulsor dels Manresans Forans

Imatge del funeral celebrat aquesta tarda

Imatge del funeral celebrat aquesta tarda / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

L’església del Monestir de Sant Cugat s'ha omplert aquesta tarda de familiars i amics que van acompanyar la família de Francesc Serra Feu en un emotiu acte de comiat, després que divendres passat morís a causa de les ferides patides en un atropellament mentre travessava un pas de vianants a aquella ciutat on residia des de feia molts anys.

Activista cívic amb un llarg currículum d’activitat de servei a la comunitat i el país, el mestratge de Francesc Serra i Feu va rebre el reconeixement i homenatge familiar i de tants amics com havia conreat al llarg de la seva vida. La seva vinculació a l’Escoltisme i l’Associació de Manresans Forans es va veure reflectida amb una nodrida representació manresana a l’emotiu l’acte de comiat.

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