L’anunci que Manresa no tindrà semidirectes fins al 2040 va contra el consens polític i social
El Consorci Viari de la Catalunya Central, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages i agents socials i econòmics tenien marcat com a objectiu arribar en tren a Barcelona en menys d’una hora
El Pla de serveis 2030-2040 presentat per la Generalitat de Catalunya preveu que Manresa torni a tenir trens semidirectes amb Barcelona l’any 2040, un termini que va en contra dels consensos polítics i socials bastits al territori fins ara.
Fa només 4 mesos, el Consorci Viari de la Catalunya Central i el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages, conjuntament amb agents socials i econòmics del territori, van fer pública una declaració institucional unitària per a la millora de la connectivitat en tren a la Catalunya Central.
La declaració reclamava la presentació per part d’Adif i Rodalies d’un pla detallat d’inversions amb jerarquització clara de les actuacions. Fixava com a objectiu assolir un temps de trajecte Manresa–Barcelona inferior a una hora, amb serveis semidirectes cada 60 minuts, i reduir progressivament el recorregut per arribar als 45 minuts amb les actuacions estructurals necessàries.
Aquests eren objectius urgents que el Consorci Viari de la Catalunya Central, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages, conjuntament amb agents socials i econòmics del territori van defensar mitjançant una declaració institucional unitària per a la millora de la connectivitat en tren a la Catalunya Central. La declaració volia situar el ferrocarril com a «infraestructura estratègica per al desenvolupament econòmic, la cohesió social i el reequilibri territorial». Per això, plantejava també demandes a mitjà termini, més enllà de les urgències, ja esmentades.
La declaració naixia davant una situació que el territori qualifica de «dèficit estructural» i d’infrafinançament històric. El document reclamava un canvi de model i inversions fixades en el calendari que permetin «garantir un servei ferroviari digne, segur, fiable i competitiu».
Moció aprovada
D’altra banda, durant l’actual mandat municipal tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Manresa excepte Vox van aprovar al ple municipal reclamar a Renfe i a la Generalitat el restabliment del servei de semidirectes.
La moció aprovada recordava que durant molts anys va ser possible viatjar de Manresa a Barcelona amb la Renfe en menys d’una hora fent servir els trens semidirectes. El 2022 es van suprimir argumentant la seva incompatibilitat amb la realització d’unes obres i el ple municipal va sol·licitar la reimplementació d’almenys els 6 trens semidirectes que van estar operatius fins al 2022. Inicialment, es va anunciar que es podrien recuperar un cop finalitzades les obres, el febrer del 2023, però no va resultar cert. Ara, la resposta a aquestes peticions tant dels partits polítics del territori com del teixit econòmic i social ha estat marcar l’any 2040 com a horitzó temporal per recuperar els semidirectes.
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