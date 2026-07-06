Les Vesprades d'estiu de la Seu de Manresa revelen l'empremta de Gaudí en el temple
Les visites amb contingut especial es fan amb motiu del centenari de la mort del genial arquitecte
Regió7
La basílica de la Seu de Manresa acollirà una nova edició de les “Vesprades d’estiu”, una experiència única que convida a descobrir el temple en un dels moments més especials del dia. La visita comença quan la basílica tanca les portes al públic, el silenci s’apodera de l’espai i la llum del capvespre, filtrada pels vitralls, transforma l’arquitectura. Enguany, commemorant el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, el recorregut posa el focus en la intervenció d’aquest arquitecte únic en la darrera gran transformació de la Seu, amb especial atenció al baptisteri, la nova façana i el seu atri, elements que reflecteixen l’empremta del pensament gaudinià en aquesta intervenció.
Pujada a la primera coberta
Com sempre, la visita finalitzarà amb el moment estrella: la pujada a la primera coberta de la basílica, des d’on els assistents podran contemplar unes vistes privilegiades de Manresa mentre el sol es pon darrere el Collbaix.
Dates, preus i reserves
Com en anteriors edicions, les “Vesprades d’estiu” s’oferiran en dos dies diferents, dijous i divendres, per tal de donar més opcions als visitants, i tindran lloc els dies 17 i 23 de juliol, a les 19.30 h. La visita té un preu de 9 euros (menors de 7 anys gratuït) i cal comprar l’entrada anticipada en internet mitjançant la plataforma Entràpolis: https://entrapol.is/CBoJt
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