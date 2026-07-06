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Manresa participa en una cimera de ciutats europees per millorar la seguretat ciutadana

El regidor Anjo Valentí comparteix experiències amb poblacions com Pireu, Nàpols o Geel

Anjo Valentí durant la seva intervenció a la xarxa europea Citsense

Anjo Valentí durant la seva intervenció a la xarxa europea Citsense / AJM

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Regió7

Manresa

Una delegació de l’Ajuntament de Manresa encapçalada pel regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, ha participat en unes jornades del projecte europeu Citisense, que s’ha celebrat a la ciutat belga de Geel. Es tracta d’una xarxa de transferència d’innovació i experiències que en aquest cas té com a objectiu principal millorar la seguretat ciutadana. Formen part del projecte poblacions com el Pireu, Nàpols, Liepaja i la mateixa Geel.

Durant la primera jornada, Valentí va intervenir com a ponent en la taula rodona internacional que va debatre una casuística que es dona en moltes ciutats que, per una banda, tenen taxes de criminalitat baixes (en el cas de Manresa, de 52,6 delictes per cada 1.000 habitants, per sota de la mitjana catalana, de 62,9), però on la ciutadania té percepció d'inseguretat.

Durant el debat, es va constatar que es tracta d’un repte comú a escala europea, i que «la seguretat no s'aconsegueix només amb una vigilància policial tradicional, sinó mitjançant la qualitat de l'espai públic i també la corresponsabilitat del veïnat», va afirmar Valentí.

L'agenda de treball a Geel va incloure l'anàlisi de referents en la gestió de la vulnerabilitat i emergències. Es va visitar un innovador centre de comandament regional (Security House) que integra en una sola sala de control a temps real les policies locals de la zona, Bombers, Creu Roja i el servei de mediació de les Sancions Administratives Municipals.

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També es va exposar el model de salut mental OPZ de Geel, reconegut com a Patrimoni Immaterial per la UNESCO, per enriquir i reafirmar la importància de la dimensió social respecte de la seguretat. En aquesta visita, es va incorporar a la delegació manresana del metge Xavier Sanchís, representant del servei de Salut Mental d’Althaia.

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