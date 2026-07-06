Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

La sèrie d’estiu de Francesc Comas arrodonirà el viatge pels equipaments de Manresa del XIX

Els cementiris, els mercats, els espais d’oci i els edificis espirituals protagonitzaran a partir de la setmana entrant l’article setmanal del prolífic historiador i col·laborador de Regió7

Comas va rebre enguany la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural

Comas va rebre enguany la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural / ARXIU/JORDI BIEL

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

A Regió7 els mesos d’estiu són sinònim d’història gràcies a la sèrie que signa cada any des d’en fa vint-i-un el prolífic historiador, geògraf i col·laborador d’aquest diari Francesc Comas.

En aquesta edició de la seva sèrie d’estiu, i per tercer any consecutiu, els protagonistes seran els equipaments de Manresa del segle XIX, mirats sempre des del punt de vista històric i també amb les dosis indispensables de crònica i d’anècdota que tant bé sap combinar. Comas, que el passat mes de març va rebre la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, signa setmanalment a Regió7 la secció Històries del Bages, que aviat arribarà al número mil.

Després de repassar els equipaments de transport, energètics, d’aigua, assistencials, militars i religiosos (convents) del segle XIX, aquest estiu serà el torn dels equipaments de repòs etern, és a dir, els cementiris; els d’esplai i oci (teatre, museu, Passeig, anar a veure trens, casino, ateneus, banys al riu i fontades), i els equipaments espirituals, les noves esglésies, les Dominiques, els Caputxins, la Casa Caritat, les Reparadores i les Josefines. Cada capítol s’acompanya d’una imatge històrica del tema.

Nascut a Manresa, Francesc Comas és llicenciat en Geografia i Història i ha treballat com a professor de primària i de secundària en escoles de la ciutat i de la comarca. Va formar part de l’equip docent de l’Escola de Mestres de Manresa (UAB) i dels cursos de reciclatge de català per a mestres. També ha exercit la docència a la FUB.

Notícies relacionades

És autor i coautor de llibres de text de primària, secundària i batxillerat, i de materials didàctics més específics. Entre aquests llibres i els que ha signat sobre Manresa i la comarca, algun dels quals centrat en institucions i entitats, n’ha editat prop de seixanta. En destaquen sèries com Manresa, espais perduts, el segon volum del qual va presentar per Sant Jordi. També ha fet de guia en nombroses visites, com les de la Manresa Desconeguda que programa l’Ajuntament per la festa major i que sempre són un èxit. Des del 2016 és el president del Centre d’Estudis del Bages.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents