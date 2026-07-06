Vols veure com era abans i com és ara l'estació de Renfe de Manresa?
S’han rehabilitat i pintat façanes amb els colors corporatius de les estacions de Rodalies
La inversió ha estat de 62.000 euros i han estat necessaris tres mesos de treballs per executar les obres
Renfe ha finalitzat la millora de la imatge de l’estació de Manresa. La inversió ha estat de 62.000 euros i han estat necessaris tres mesos de treballs.
Les obres han consistit en la rehabilitació de façanes i pintura amb els colors corporatius de les estacions de Rodalies per mantenir la identitat visual; la renovació de la fusteria, la millora dels espais interiors i el repintat de la senyalització de l’estació.
L’estació ferroviària de Manresa és un edifici històric del segle XIX, protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de la ciutat. Dintre de les principals actuacions realitzades hi ha el repicat de les zones en mal estat de l’edifici principal i dels annexos.
Un cop sanejades s’ha executat la reconstrucció volumètrica de les zones malmeses i, tot seguit, s’ha pintat aplicant-hi diverses capes.També s’ha decapat i polit la fusteria de l’estació i les bigues de l’edifici annex. S’ha aplicat un tractament antienvelliment i s’ha pintat amb els colors corporatius.
Pel que fa a la senyalització horitzontal s’ha repintat les línies d’andana i de les escales. A l’interior de l’estació s’han tapat i polit els forats existents al vestíbul i a l’oficina d’atenció al client.
Intervencions dels darrers anys
Segons explica la companyia, molt recentment s’ha renovat el sistema d’informació al viatger a l’estació amb un nou ordinador de megafonia, nous teleindicadors, altaveus i intèrfons.
El juny de l’any passat es va instal·lar una nova cartelleria digital amb una pantalla de color al vestíbul i tres a les andanes. Precisament una altra inversió de Renfe en aquest àmbit es va dur a terme el curs 2023-2024 quan es va digitalitzar el sistema de seguretat de l’estació, canviant equips analògics per digitals amb una inversió de 121.493 euros. Les obres del 2019 es van centrar en temes d’accessibilitat amb la posada en servei dels ascensors i la reforma del vestíbul que posaven punt finall a una inversió d’1,4 milions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès