Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Vols veure com era abans i com és ara l'estació de Renfe de Manresa?

S’han rehabilitat i pintat façanes amb els colors corporatius de les estacions de Rodalies

La inversió ha estat de 62.000 euros i han estat necessaris tres mesos de treballs per executar les obres

L'estació de Manresa amb els colors corporatius de Rodalies

L'estació de Manresa amb els colors corporatius de Rodalies / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Renfe ha finalitzat la millora de la imatge de l’estació de Manresa. La inversió ha estat de 62.000 euros i han estat necessaris tres mesos de treballs.

Les obres han consistit en la rehabilitació de façanes i pintura amb els colors corporatius de les estacions de Rodalies per mantenir la identitat visual; la renovació de la fusteria, la millora dels espais interiors i el repintat de la senyalització de l’estació.

L’estació ferroviària de Manresa és un edifici històric del segle XIX, protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de la ciutat. Dintre de les principals actuacions realitzades hi ha el repicat de les zones en mal estat de l’edifici principal i dels annexos.

Imatges d’abans i ara de la façana de l’estació de Renfe, l’andana i els sector est i oest de l’edifici

Imatges d’abans i ara de la façana de l’estació de Renfe, l’andana i els sector est i oest de l’edifici / Arxiu particular

Un cop sanejades s’ha executat la reconstrucció volumètrica de les zones malmeses i, tot seguit, s’ha pintat aplicant-hi diverses capes.També s’ha decapat i polit la fusteria de l’estació i les bigues de l’edifici annex. S’ha aplicat un tractament antienvelliment i s’ha pintat amb els colors corporatius.

Pel que fa a la senyalització horitzontal s’ha repintat les línies d’andana i de les escales. A l’interior de l’estació s’han tapat i polit els forats existents al vestíbul i a l’oficina d’atenció al client.

Intervencions dels darrers anys

Segons explica la companyia, molt recentment s’ha renovat el sistema d’informació al viatger a l’estació amb un nou ordinador de megafonia, nous teleindicadors, altaveus i intèrfons.

Notícies relacionades

El juny de l’any passat es va instal·lar una nova cartelleria digital amb una pantalla de color al vestíbul i tres a les andanes. Precisament una altra inversió de Renfe en aquest àmbit es va dur a terme el curs 2023-2024 quan es va digitalitzar el sistema de seguretat de l’estació, canviant equips analògics per digitals amb una inversió de 121.493 euros. Les obres del 2019 es van centrar en temes d’accessibilitat amb la posada en servei dels ascensors i la reforma del vestíbul que posaven punt finall a una inversió d’1,4 milions.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
  3. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  4. «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
  5. Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
  6. «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
  7. Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
  8. Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès

Destrossa el crani a la seva companya de pis: "Vaig perdre el control. Amb una mà l'asfixiava i amb l'altra la colpejava"

Destrossa el crani a la seva companya de pis: "Vaig perdre el control. Amb una mà l'asfixiava i amb l'altra la colpejava"

Enquesta CIS: Els espanyols només confien en les Forces Armades i els partits polítics treuen la pitjor nota

Enquesta CIS: Els espanyols només confien en les Forces Armades i els partits polítics treuen la pitjor nota

Junts descarta recolzar el model de finançament pactat per ERC: «És perpetuar el cafè per a tothom»

Junts descarta recolzar el model de finançament pactat per ERC: «És perpetuar el cafè per a tothom»

Junqueras exigeix a Junts que recolzi el nou finançament: «No podem llançar per la borda 4.700 milions»

Junqueras exigeix a Junts que recolzi el nou finançament: «No podem llançar per la borda 4.700 milions»

Un jutge substitut decidirà si permet a Begoña Gómez viatjar perquè Peinado està de vacances

Un jutge substitut decidirà si permet a Begoña Gómez viatjar perquè Peinado està de vacances

Les Vesprades d'estiu de la Seu de Manresa revelen l'empremta de Gaudí en el temple

Les Vesprades d'estiu de la Seu de Manresa revelen l'empremta de Gaudí en el temple

El parc agrari de la Conca d'Òdena crea l'hamburguesa del festival de globus

El parc agrari de la Conca d'Òdena crea l'hamburguesa del festival de globus

S'enfonsa el sostre d'una casa deshabitada a Berga

S'enfonsa el sostre d'una casa deshabitada a Berga
Tracking Pixel Contents