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Una vuitantena de persones es mullen contra l’esclerosi múltiple a la Piscines Municipals de Manresa

Es vol donar visibilitat a la malaltia i recaptar fons per fer recerca

Participants en la iniciativa lúdica i solidàeia

Participants en la iniciativa lúdica i solidàeia / AIGÜES DE MANRESA

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Regió7

Manresa

Les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa van tornar a sumar-se aquest cap de setmana al Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, la campanya solidària de la Fundació Esclerosi Múltiple per donar visibilitat a la malaltia i recaptar fons per a la recerca i l'atenció a les persones afectades.

La proposta d'enguany va ser una Pool Party amb una masterclass d'aiguagim a la piscina exterior, que va reunir una vuitantena de participants. La sessió va combinar música, activitat física en un ambient festiu amb l'objectiu de convertir l'exercici en un acte de solidaritat.

L'activitat va omplir la piscina de persones de totes les edats amb ganes de participar en una iniciativa que cada estiu mobilitza centenars de piscines d'arreu de Catalunya.

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Les Piscines Municipals de Manresa han agraït la implicació de totes les persones participants i de l'equip de professionals que va fer possible l'activitat, destacant que aquest tipus d'accions permeten promoure hàbits saludables alhora que contribueixen a donar visibilitat a causes socials com, en aquest cas, l'esclerosi múltiple.

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