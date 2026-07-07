Ampans organitza dues jornades de portes obertes al nou equipament de La Parada, de Manresa
Els visitants podran realitzar visites guiades pels diferents espais residencials, aules de formació i el restaurant Divers
Regió7
Ampans organitza aquest dimecres i dijous dues jornades de portes obertes adreçades al conjunt de la ciutadania per ensenyar el nou equipament social i comunitari de La Parada, a Manresa. Les visites es podran fer demà i dijous de 9 a 13.00 hores i de 16 a 19.00 hores.
Durant aquestes dues jornades, els visitants podran realitzar visites guiades pels diferents espais de La Parada i descobrir un projecte innovador que integra habitatge, formació i oportunitats de treball, amb l’objectiu de donar resposta a necessitats socials vinculades a l’autonomia, la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Entorn obert
La Parada s’ha concebut com un entorn obert i connectat amb el territori, que combina espais residencials, aules de formació, el restaurant Divers i àmplies zones exteriors, promovent la convivència, la participació comunitària i la generació d’oportunitats per a les persones. El projecte incorpora una mirada innovadora que uneix arquitectura, natura, comunitat i tecnologia al servei del benestar i la inclusió.
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