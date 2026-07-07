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Un equip que aspira a dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova rep el premi Arquitectura 2026

El Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya reconeix Carles Enrich Studio per un treball al castell de Rupit

Les restes del castell de Rupit són dalt d'un turó

Les restes del castell de Rupit són dalt d'un turó / Arxiu particular

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Un dels equips d’arquitectes que participa en el concurs de projectes per definir com ha de ser l’interior de la Fàbrica Nova de Manresa, ha estat guardonat, recentment, amb el premi Arquitectura Espanyola 2026. Es tracta del taller d’arquitectura, urbanisme i paisatge Carles Enrich Studio, de Barcelona.

Els Premis Arquitectura els atorga el Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya. El lliurament es va celebrar recentment al Teatro Alcázar de Madrid davant 500 convidats.

L’equip Carles Enrich Studio va ser premiat pel seu treball per recuperar l’accés al castell de Rupit, a Osona. Sobre un turó al mig del nucli antic de Rupit i envoltat d’edificacions, fins ara només es podia accedir al que queda del castell per l’interior d’una propietat privada. L’Ajuntament va adquirir la finca, anomenada Can Saltiri. A partir d’aquí, el treball del despatx ha permès salvar desnivells, garantir i millorar l’accés al castell des del nucli urbà, i donar-li valor monumental.

Estructura per accedir al castell

Estructura per accedir al castell / ARXIU PARTICULAR

Entre altres elements ha utilitzat passarel·les i escales lleugeres d’acer que s’adapten al perfil de la roca. El jurat ha valorat la capacitat d’integrar patrimoni, paisatge i tècnica contemporània, en una intervenció mínima i precisa.

Concurs Fàbrica Nova

Carles Enrich Studio va ser un dels 21 despatxos que es van presentar a la convocatòria per dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova per convertir-la en un node de coneixement, formació i recerca, projecte que impulsa l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya. D’aquests, un jurat va seleccionar vuit equips que aspiren a assumir la redacció de la proposta final de l’interior de la nau. Es tracta d’un projecte de dos milions d’euros.

Tres equips en un

Entre aquests hi ha Carles Enrich Studio, que per aquest treball s’ha associat amb Ravetllat Arquitectura i Taller 95 Arquitectes. Es tracta d’un equip expert en intervencions sobre patrimoni històric que suma l’experiència de Pere Joan Ravetllat, autor de la rehabilitació del Mercat de Sant Antoni, que ha estat Premi Ciutat de Barcelona; la sensibilitat de Carles Enrich que ja va ser guardonat amb el Premi de la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme per la restauració de la Torre de Merola de Puig-reig; i el rigor de Taller 95, especialistes en restauració arquitectònica patrimonial.

Els Premis Arquitectura 2026 van lliurar 9 guardons. Tres distincions especials i sis premis a valors, entre els quals el treball de Carles Enrich Studio.

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Es dona la circumstància que dues actuacions dutes a terme a Manresa com són la rehabilitació de l’Anònima i l’escala de la Creu del Tort, van ser seleccionades en un primer moment per optar a alguns dels premis d’arquitectura. Finalment, però, no van passar el tall. De 209 propostes van arribar a la final 25 projectes.

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