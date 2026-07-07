L’Associació de Municipis del Camí Ignasià i la Companyia de Jesús impulsen la ruta ignasiana
Signaran a Saragossa un conveni de col·laboració amb el ministre Jordi Hereu de testimoni
Regió7
Aquest dijous l’Associació de Municipis del Camí Ignasià, impulsat per l’Ajuntament de Manresa, i la Companyia de Jesús, signaran un conveni de col·laboració per estrènyer lligams i treballar de manera conjunta del Camí Ignasià a partir d’ara.
La signatura es durà a terme a l’Ajuntament de Saragossa amb la participació del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu. També intervindran l’alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca; el president de l’AMCI i alcalde de Manresa, Marc Aloy; i el provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, Enric Puiggrós.
D’aquesta forma el Camí Ignasià continua fent passos endavant per promocionar una iniciativa turística inèdita a l’Estat que fa visible els atractius turístics al voltant d’un itinerari de 650 quilòmetres que uneix el País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya.
L’Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI) es va fundar el gener de 2025 en un acte a Montserrat i el gener d’aquest any es va presentar el camí a Fitur Madrid en què va donar a conèixer la nova pàgina web del projecte caminoignacianoturisme.com amb el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos.
Ara es pretén fer un nou pas endavant consolidant una estratègia compartida amb la Companyia de Jesús, clau en el projecte de divulgació del Camí Ignasià.
L’AMCI continua construint aliances sòlides des dels municipis amb la complicitat dels Jesuïtes, la implicació de diputacions i governs autonòmics i l’acompanyament del Ministeri d’Indústria i Turisme, que engloba el projecte a nivell estatal.
650 quilòmetres de Camí Ignasià
El Camí Ignasià recupera l’itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522, des de Loiola (Azpeitia, País Basc), el seu poble natal, fins a Manresa, ciutat on va fer estada durant onze mesos abans de viatjar a Terra Santa.
Manresa es va convertir des d’aleshores en l’emplaçament clau en la vida i obra de qui després seria Sant Ignasi. És en aquesta ciutat on Ignasi de Loiola, fundador de l’orde de la Companyia de Jesús (Jesuïtes), va tenir les experiències místiques i espirituals que van inspirar-lo en la redacció de la seva obra principal: els Exercicis Espirituals.
El Camí Ignasià es pot visitar per trams en un itinerari únic de 650 quilòmetres, estructurat a partir d’una vintena d’etapes que uneixen cinc comunitats autònomes: País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya.
La ruta de pelegrinatge és impulsada des de fa 15 anys per la Companyia de Jesús. Cadascun dels territoris del camí ofereixen nombrosos atractius turístics en tot aquest traçat amb punts d’interès històrics, patrimonials, naturals, gastronòmics, culturals i festius.
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