El projecte Entra en Joc del CAE es consolida com a espai de suport educatiu
Durant aquest curs 36 infants i 25 famílies han pres part en la iniciativa
Regió7
El projecte Entra en Joc del CAE s’ha consolidat com un espai de suport educatiu, lleure i d’acompanyament per a infant i famílies. És la valoració que fa el CAE i els participants del projecte un cop s’ha tancat el curs 2025-2026.
Durant aquest curs, el programa ha comptat amb la participació de 36 infants i 25 famílies, que han participat en les diferents activitats, tallers i propostes impulsades al llarg de l’any amb l’objectiu de generar oportunitats educatives, reforçar vincles i afavorir espais de creixement personal i comunitari.
Pel que fa a les valoracions, 26 infants participants han respost l’enquesta de satisfacció, amb una puntuació mitjana de 4,3 sobre 5. Entre les activitats més ben valorades destaquen el projecte de creativitat CAEMuseu, les sortides i activitats especials, els tallers de cuina i la relació i comunicació establerta amb les educadores.
També les famílies fan una valoració excel·lent del projecte. De les 19 famílies que han participat en l’avaluació, la puntuació mitjana ha estat de 4,9 sobre 5. Destaquen especialment la valoració general del projecte i l’acompanyament i la comunicació de l’equip educatiu, amb la màxima puntuació.
Aquestes dades refermen el valor d’un projecte que va molt més enllà de l’activitat puntual, segons el CAE.
Entra en Joc és un espai on infants i famílies troben suport, confiança, noves oportunitats i experiències compartides que contribueixen a construir comunitat i a generar impacte educatiu real al territori. Al mateix temps, el projecte se sosté en una feina constant de coordinació amb escoles, persones tutores, Serveis Socials i altres projectes socioeducatius, un treball en xarxa imprescindible per fer un acompanyament integral i adaptar les accions a la realitat i necessitats concretes de cada infant.
El CAE ha expressat la seva voluntat de continuar apostant per projectes que posen les persones al centre i que fan del joc, el lleure i l’acompanyament educatiu eines de transformació social.
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