Sant Pau serà la pròxima parada de l’Alcalde de Maresa als Barris, el dilluns 13 de juliol
Marc Aloy Guàrdia visitarà el barri i mantindrà una trobada oberta amb el veïnat a partir de les 5 de la tarda
Regió7
El barri de Sant Pau serà el protagonista del proper Alcalde als Barris que tindrà lloc el proper dilluns 13 de juliol. Veïns i veïnes estan convocats a les 17 hores al local de l’Associació de Veïns i Veïnes (carrer Cardener, 12-14), on podran parlar amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, i la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero.
L’Alcalde als Barris és una iniciativa que permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.
Dissetena jornada
Aquesta serà la 17a jornada del programa l'Alcalde als Barris, que aquest mandat ja ha passat pels de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell, Mion – Puigberenguer, les Escodines, Cal Gravat, Les Cots-Guix-Pujada Roja, Passeig i Rodalies i la Torre de Santa Caterina.
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