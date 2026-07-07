Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi CapelladesMunicipis confinats AnoiaJordi CocaCarrer GuimeràNick OngendaSegona onada de calorControls policials
instagramlinkedin

Sirenes avisaran aquest dijous de les microvoladures de prova per fer la delegació del Govern al barri vell de Manresa

La Generalitat informa que començaran a realitzar-se entre les 9 del matí i les 5 de la tarda

Sensors mesuraran l'efecte de les microvoladures

Sensors mesuraran l'efecte de les microvoladures / Arxiu/Mireia Arso

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

La Generalitat ha informat que, amb motiu de les obres de construcció de la nova seu de la Delegació Territorial del Govern, aquest dijous 9 de juliol, entre les 9:00 h i les 17:00 h, es produiran talls puntuals de la circulació de vianants al carrer de Galceran Andreu de Manresa, amb motiu de l'execució de microvoladures de calibratge.

Això vol dir que es faran les primeres microvoladures de prova per dur a terme les tasques d'excavació necessàries quan es tingui perfectament calibrat el sistema i s'estigui plenament segur que les explosions no afectaran les edificacions de l'entorn.

Avís acústic

L'inici i el final de les detonacions s'anunciaran mitjançant senyal acústic. Un toc de sirena llarg indicarà el tancament del carrer Galceran Andreu i tres tocs curts avisaran de la detonació. Dos tocs curts indicaran la finalització de la prova tècnica.

Per qualsevol incidència o necessitat especial es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, a la plaça del Salt, número 2, de dilluns a divendres, de 9:00 h a 17:00 h o enviar un correu electrònic a edifici.catalunyacentral@gencat.cat.

S'han dut a terme tasques d’inspecció de la setantena d’habitatges que es troben en el radi de 65 metres de les obres de construcció de la nova seu de la Generalitat a la Catalunya Central a Manresa començaran el dilluns 13 d'abril, tal com ha informat el Departament de Presidència. L’objectiu de les inspeccions, com es fa en altres grans obres que preveuen l’excavació sota terra, és determinar l’estat actual dels habitatges abans de l'actuació, ja que inclou microvoladures al terreny. La Generalitat remarca que això és una garantia i assegurança per als veïns, ja que, en el cas de succeir cap incidència, el Govern es faria càrrec de les possibles reparacions.

Notícies relacionades

Les inspeccions consisteixen en visites personalitzades d’una durada d’uns 30 minuts a cadascun dels habitatges on hi hagi residents empadronats, i que duran a terme tècnics d’una empresa especialitzada. Concretament, els treballs de revisió han estat adjudicats a una empresa líder en aquest tipus de treballs, Socotec, per 73.256,40 euros més IVA i un període de dos mesos.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
  2. La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
  3. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  4. Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer
  5. Incendi a l'Anoia: El foc iniciat a Carme afecta tres indústries, diverses cases i fa confinar 33.000 persones
  6. Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
  7. La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
  8. Manresa cau fins al lloc 807 dels municipis catalans pel seu nivell socioeconòmic

Sirenes avisaran aquest dijous de les microvoladures de prova per fer la delegació del Govern al barri vell de Manresa

Sirenes avisaran aquest dijous de les microvoladures de prova per fer la delegació del Govern al barri vell de Manresa

El Govern central eleva el sostre de despesa del 2027 a un rècord de 226.032 milions amb l’objectiu d’acabar la legislatura

El Govern central eleva el sostre de despesa del 2027 a un rècord de 226.032 milions amb l’objectiu d’acabar la legislatura

Copons restringeix accessos a espais naturals per l'alt risc d'incendi forestal

Copons restringeix accessos a espais naturals per l'alt risc d'incendi forestal

El Concurs de Castells 2026 de Tarragona estrenarà un sistema de sorteig per a la venda d’entrades

El Concurs de Castells 2026 de Tarragona estrenarà un sistema de sorteig per a la venda d’entrades

Argimon defensa que prioritzar la vacunació per edat va ser un criteri «clínic i ètic»

Argimon defensa que prioritzar la vacunació per edat va ser un criteri «clínic i ètic»

El santpedorenc Arnau Sucarrats participarà al Campionat d’Europa de Cub de Rubik

El santpedorenc Arnau Sucarrats participarà al Campionat d’Europa de Cub de Rubik

L'empresari manresà Ferran Debant rep la Medalla al Treball Francesc Macià

L'empresari manresà Ferran Debant rep la Medalla al Treball Francesc Macià

Un centenar de professionals del bricolatge i la ferreteria comparteixen experiències al Bages

Un centenar de professionals del bricolatge i la ferreteria comparteixen experiències al Bages
Tracking Pixel Contents