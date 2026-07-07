UManresa i la Fundació Impulsa de Vic promouen l’educació en joves en situació de vulnerabilitat
Impularan l'accés als estudis superiors, el voluntariat universitari i accions de formació, recerca i transferència de coneixement.
Regió7
La Fundació Impulsa i la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'establir un marc estable de treball conjunt que contribueixi a generar noves oportunitats educatives i de desenvolupament personal per als joves, alhora que fomenti la cooperació entre ambdues institucions en els àmbits acadèmic, científic i professional.
El conveni ha estat signat per Glòria Pujol, responsable General d'Activitat de la Fundació Impulsa, i Antoni Llobet, director General de la Fundació Universitària del Bages. L'acord preveu impulsar iniciatives que facilitin la continuïtat educativa dels joves de la Fundació Impulsa cap als estudis universitaris i als cicles formatius de grau superior.
Accés i suport
Es promouran accions d'orientació acadèmica, informació sobre l'accés als estudis i suport en la tramitació de beques, entre altres iniciatives destinades a afavorir la igualtat d'oportunitats.
Per a Glòria Pujol, responsable General d'Activitat de la Fundació Impulsa, aquest conveni representa una oportunitat per construir ponts entre ambdues institucions que compartim «la voluntat d'acompanyar els joves perquè desenvolupin tot el seu potencial, puguin ampliar el seu horitzó formatiu i prendre decisions amb més informació, confiança i acompanyament. Treballar acompanyat d'una institució com la FUB-UManresa ens permet sumar coneixement i generar noves oportunitats que poden ser determinants en el seu projecte de vida».
Antoni Llobet, per la seva banda, destaca que l’aliança de la FUB-UManresa amb la Fundació Impulsa és un acord entre institucions que comparteixen una mateixa visió: «Uns i altres estem convençuts que l’educació és una eina de transformació individual i col·lectiva molt potent que hauria de ser accessible a tothom. Ens sentim compromesos a eliminar barreres que ho impedeixen i a sumar esforços en aquesta direcció».
El conveni també contempla el foment del voluntariat entre els estudiants de la FUB-UManresa, facilitant la seva participació en projectes de la Fundació Impulsa, així com la implicació de professorat i professionals de la universitat en activitats formatives dirigides als joves participants del programa.
Projectes conjunts
Més enllà d'aquestes accions, la col·laboració estableix les bases per desenvolupar projectes conjunts de docència, recerca, transferència de coneixement i divulgació en àmbits d'interès compartit. Igualment, les dues institucions es comprometen a promoure l'intercanvi d'experiències, recursos i coneixement, així com a col·laborar en iniciatives que contribueixin a la projecció i l'impacte social de les dues entitats.
L'acord també preveu la possibilitat de facilitar espais per a activitats formatives i de difusió, així com impulsar accions de comunicació conjuntes que donin visibilitat als projectes desenvolupats en el marc d'aquesta col·laboració. Amb aquesta aliança la Fundació Impulsa i la FUB-UManresa refermen el seu compromís amb una educació més accessible, inclusiva i connectada amb les necessitats del territori, generant noves oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte vital i professional.
Fundació Impulsa
La Fundació Impulsa amb seu a Vic és una entitat referent a Catalunya que beca i acompanya joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica perquè cursin cicles de Formació Professional (FP) i accedeixin al mercat laboral.
Se’ls hi ofereix durant dos o quatre anys una beca econòmica, un ordinador, formacions en aspectes emocionals i laborals, l'acompanyament d'una persona voluntària que els fa de mentor i el seguiment i acompanyament de l’equip psicopedagògic de la Fundació.
Des del 2015 s’han becat més de 780 joves de Catalunya i més d’un 80% han finalitzat els estudis d'FP, molt per sobre del 50% de la mitjana de Catalunya.
El projecte social és present actualment a 13 territoris de Catalunya (Osona, Bages, Anoia, Moianès, Berguedà, Garrotxa, Gironès, Baix Empordà, Alt Penedès, La Selva, Pla de l’Estany i les ciutats de Sabadell i Terrassa), amb l’objectiu de poder desenvolupar la tasca d’Impulsa a totes les comarques catalanes en els pròxims anys. Propòsit pel qual treballa fermament l’equip i també el Patronat de la Fundació, format per un grup d’empresaris d’Osona que l’any 2015 van decidir crear la Fundació.
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