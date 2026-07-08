Ampans celebra la graduació dels joves de l’escola de Noves Oportunitats
Més de 570 persones han estat acompanyades durant dos anys en un model que combina formació, orientació i connexió directa amb el món laboral
Regió7
Ampans va celebrar l’acte de graduació dels joves del FAR, l’escola de Noves Oportunitats, un projecte que acompanya joves en la definició del seu itinerari formatiu i professional, especialment aquells que han vist interromput el seu recorregut educatiu o tenen dificultats d’accés al món laboral.
L’acte va comptar amb la participació del director general d’Ampans, Toni Espinal, el president de l’entitat, Lluís Sánchez, la responsable del Servei d’Inserció i Noves Oportunitats, Imma Pallarès, i el regidor d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto, acompanyats de famílies i professionals.
Durant l’acte, els protagonistes van ser els joves graduats, reconeixent el seu esforç, la seva perseverança i el camí recorregut en aquesta etapa formativa. Tal com va destacar el director del centre, Sergi Tremp, «avui entreguem diplomes, però sobretot celebrem els esforços, les dificultats superades i la decisió de continuar avançant».
Durant els darrers dos anys (edició 2024-2026) el programa ha consolidat el seu impacte amb xifres rellevants, entre les quals destaquen 577 joves acompanyats, 361 joves formats, 169 matrícules en estudis per continuar el seu itinerari educatiu, 57 contractes laborals assolits i 227 pràctiques en empreses. En l’àmbit formatiu, el FAR ha ofert un ampli ventall de propostes adaptades als interessos i necessitats dels joves amb 29 formacions introductòries, 14 certificats de professionalitat, 4 programes de Formació i Inserció (PFI) i quatre tastets d’ofici en hostaleria, imatge personal, atenció al client i oficis de la construcció.
Més enllà dels resultats quantitatius, el programa posa el focus en el desenvolupament integral dels joves. Durant el seu pas pel FAR, adquireixen coneixements i competències professionals, però també habilitats personals clau com la responsabilitat, la constància, la capacitat d’adaptació i el treball en equip.
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