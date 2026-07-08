El carrer Sant Antoni Maria Claret estarà cinc dies tallat al trànsit per obres
S’han iniciat els treballs per reparar una avaria a la xarxa de clavegueram
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Regió7
Manresa
A partir d’aquest dimecres Aigües de Manresa iniciarà els treballs per reparar una avaria a la xarxa de clavegueram al carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa. El tram que va de la carretera de Santpedor fins al carrer Pare Clotet quedarà tallat al trànsit durant cinc dies, segons les previsions de la companyia.
A causa d’aquests treballs es produiran les següents afectacions al trànsit:
- Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer de Sant Antoni Maria Claret, en el tram comprès entre la carretera de Santpedor i el carrer del Pare Clotet. No obstant això, es mantindrà l'accés i sortida dels guals afectats des dels extrems del vial.
- El servei de transport públic urbà Bus Manresa també es veurà afectat a les següents línies que tenen la seva parada en aquest tram de carrer. Són la L1 Balconada, L4 Font - Valldaura, L5 Sant Pau - Viladordis i L8 Perimetral - Estacions. Per a més informació sobre les afectacions i possibles canvis, cal consultar l'aplicació mòbil de Bus Manresa, la pàgina web www.manresabus.com o bé trucar al telèfon 93 875 71 50.
L’avaria es va produir fa uns dies quan va aparèixer un esvoranc al mig d’un dels carrils de la calçada.
Des de llavors hi ha hagut un dels carrils tallat al trànsit. Ara seran els dos.
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