L’Ajuntament de Manresa incorpora un recomanador de tràmits basat en IA
Mitjançant aquest sistema innovador, la ciutadania pot formular preguntes i es facilita l’accés ciutadà als serveis municipals
Regió7
Els usuaris de la web de l'Ajuntament de Manresa poden utilitzar un sistema que recomana el tràmit més adequat a cada ciutadà segons les seves necessitats, mitjançant una cerca basada en intel·ligència artificial (IA) que millora la relació i l’experiència de la ciutadania amb la seu electrònica municipal.
El Recomanador de tràmits amb intel·ligència artificial de l’Ajuntament de Manresa millora l’accés ciutadà als tràmits municipals perquè supera les limitacions dels cercadors tradicionals per paraules clau i facilita una relació més intuïtiva amb l’administració local. Mitjançant aquest sistema innovador, la ciutadania pot formular preguntes en llenguatge natural i obtenir una proposta dels tràmits més adients a les necessitats plantejades, amb una descripció breu i accés directe als tràmits proposats.
A més de facilitar la tramitació, l’eina permet revisar i millorar el catàleg de tràmits municipal i s’emmarca en una estratègia més àmplia d’adopció de la intel·ligència artificial per part de l’Ajuntament de Manresa, que inclou altres projectes com la classificació automàtica de queixes i suggeriments o un portal intern d’eines per al personal. Aquesta aposta reforça la capacitat d’innovació de l’organització i millora la qualitat dels serveis públics amb criteris de governança i seguretat. Fa uns mesos, l’Ajuntament de Manresa va presentar el projecte a la Caravana Innovació Digital de la Diputació de Barcelona.
Innovació digital
La Caravana d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona contribueix a donar visibilitat i compartir bones pràctiques de governs locals en l'àmbit de la digitalització. S’emmarca en el servei Municipi360 (#municipi360) de suport i assistència als municipis de la província amb menys població, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis i mancomunitats, per tal d’assolir a tot el territori administracions locals innovadores, eficients, íntegres i amb capacitat d’utilitzar la tecnologia per oferir serveis de qualitat, propers, comprensibles i fàcils per a la ciutadania.
La Caravana d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 ‘Reducció de les Desigualtats’ i número 16 ‘Pau, Justícia i Institucions Sòlides’. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.
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