Vianants i ciclistes ja tenen connexió directa entre Manresa i Santpedor
La via verda que enllaça les dues poblacions comença a ser utilitzada gràcies a les obres que es porten a terme per posar en contacte el tram que acabava al parc de l’Agulla amb el nucli urbà de la ciutat
El tram que faltava per connectar els nuclis urbans de Manresa i Santpedor no està enllestit del tot, però ja hi poden circular tant les persones que van a peu com en bicicleta.
La darrera peça del trencaclosques és la que dona continuïtat a la via verda que acabava davant del parc de l’Agulla i perllongar-la fins enllaçar-la amb la que finalitzava davant del camp del Gimnàstic.
Els primers vianants i ciclistes ja la utilitzen i, d’aquesta forma, és possible arribar pel carril bici del carrer Concòrdia i continuar vorejant el parc de can Font, seguir per la carretera de Santpedor passant pel davant del parc de l’Agulla i arribar fins a Santpedor.
El tram que s’ha deixat per al final ha resultat conflictiu perquè la seva creació ha comportat l’eliminació del carril d’entrada a Manresa per la carretera de Santpedor, segons va explicar l’Ajuntament per la impossibilitat d’aconseguir la franja de terreny que fes possible mantenir els dos carrils de circulació de vehicles més la via verda.
El govern municipal ha optat per eliminar un carril de carretera i fer que els vehicles entrin a Manresa continuant en direcció a la rotonda de la Salle. La decisió ha generat controvèrsia també perquè inicialment el carril que se suprimia era el de sortida de Manresa en direcció al parc de l’Agulla.
La via verda al costat de la carretera BV-4501 separa ciclistes i vianants dels cotxes amb un recorregut elevat sobre la calçada, que faria necessari que un vehicle pugés la vorada de formigó per col·lidir amb les persones que transiten a peu o en bicicleta.
L’actuació que relliga les obres fetes fins ara dona continuïtat a aquest eix verd fins a integrar-lo dins del teixit urbà i connectar-lo amb el carril bici de Manresa.
El projecte abasta una superfície d’intervenció de 4.262,16 m² i disposa d’un pressupost de 345.662 euros. El resultat és un camí verd de 3 metres d’amplada. El recorregut s’ha disposat sobre la calçada existent, amb pendents transversals entre el 2% i el 4%.
En la zona amb front edificat, el projecte amplia l’espai de la via verda fins als límits de les edificacions, mentre que a partir del pont sobre la C-55 es crea una vorera amb carril bici segregat i separació vegetal amb arbrat d’alineació i reg per degoteig.
Amb anterioritat s’havia creat un recorregut pavimentat sobre la calçada actual, transformant-la en una infraestructura amb un sol carril de circulació i franja d’aparcament a banda i banda.
Aposta per anar a peu o en bici
Això per fer possible una vorera ampla de cinc metres que garanteix la comoditat i la circulació fluida dels vianants. A un costat s’hi ha ubicat un carril bici segregat, protegit mitjançant una franja d’arbrat d’alineació que separa l’espai destinat a les bicicletes del pas de vianants. Finalment, tot el conjunt queda aïllat de la calçada gràcies a un sistema d’aparcament encaixonat que actua com a barrera protectora amb el trànsit rodat.
A partir de l’àmbit de Can Font, es manté la vorera existent i el carril bici es desenvolupa per la calçada, delimitat amb separadors fins a connectar amb el carril existent al carrer Concòrdia. Aquesta fase va afectar una superfície de 1.919 m² amb un pressupost de 249.808 euros. En total gairebé 600.000 euros per la intervenció entre el carrer Concòrdia i l‘Agulla.
Segons l’Ajuntament, l’actuació aposta per una mobilitat més sostenible i saludable, que combina la transformació de l’espai públic amb noves eines per facilitar els desplaçaments quotidians.
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