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Aliança Catalana crea el seu primer comitè local de Manresa

El presideix Ramon Troy amb Clàudia Barés com a secretària d'Organització i Jèsica Rodríguez com a tresorera

Imatge de de l'assemblea constituent que ha elegit per majoria absoluta el nou Comitè Local

Imatge de de l'assemblea constituent que ha elegit per majoria absoluta el nou Comitè Local / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Aliança Catalana ha constituït el seu primer Comitè Local de Manresa en un acte celebrat a l'Hotel Els Noguers. El Comitè Local està format per Ramon Troy com a president, Clàudia Barés com a secretària d'Organització, Jèsica Rodríguez com a tresorera i David López i Judit Llorca com a vocals.

L'acte ha estat presidit per secretari d'Organització i Finances, Oriol Gès, acompanyat de la presidenta comarcal del Bages, Imma Nadal. També hi han assistit diversos presidents comarcals i locals, regidors i candidats municipals d'Aliança Catalana de la Catalunya Central i del Vallès Occidental, en una mostra de suport al nou equip local.

Durant la seva intervenció, Imma Nadal ha posat en valor la "consolidació del projecte a Manresa", destacant que aquest és el resultat de la feina constant desenvolupada durant els darrers anys als carrers, als mercats, a les places, a les parades informatives i als plens municipals.

Preparar les eleccions municipals

Per la seva banda, Oriol Gès ha assenyalat que el nou Comitè Local assumeix el repte de continuar reforçant el projecte al municipi i preparar les eleccions municipals de 2027, "amb la voluntat d'oferir una alternativa de govern per a la ciutat".

Nadal també ha fet una crida al treball en equip i a la implicació de totes les persones disposades a sumar esforços, tot remarcant que el creixement del projecte passa per integrar el talent i el compromís de tots aquells que comparteixen els objectius d'Aliança Catalana.

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L'assemblea constituent ha elegit per majoria absoluta el nou Comitè Local de Manresa amb el qual "Aliança Catalana continua desplegant la seva estructura territorial al Bages i reforça la preparació de la formació de cara als pròxims reptes electorals. Amb aquest pas, la formació reforça la seva estructura territorial i consolida la seva implantació a la capital del Bages", ha assegurat Imma Nadal.

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