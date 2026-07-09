Althaia lidera un estudi sobre els beneficis de l’artteràpia en el benestar emocional de persones amb càncer
L’assaig clínic multicèntric ha tingut la participació de 224 pacients de diversos hospitals catalans, i verifica una disminució dels nivells de depressió
Regió7
L’artteràpia és una eina complementària per millorar la salut emocional de les persones amb càncer. Aquesta és la principal conclusió d'un assaig clínic multicèntric liderat per la Fundació Althaia de Manresa i impulsat per la Fundació Nous Cims i ARTAGERE que conclou que aquesta pràctica contribueix a reduir els nivells de depressió i a millorar el benestar emocional dels pacients oncològics.
La investigació ha comptat amb la participació de 224 pacients de diversos centres sanitaris catalans, entre els quals l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Centre Kālida Sant Pau, l’Hospital Clínic de Barcelona i tres centres de l’Institut Català d’Oncologia (ICO Hospitalet, Badalona i Girona).
Artterapeuta
L’estudi, liderat per la professional d’Althaia i artterapeuta Elisenda Campreciós Suñol, ha analitzat l’impacte que ha tingut sobre l’ansietat, la depressió i el benestar emocional de les persones en procés oncològic. Els resultats mostren una tendència favorable en la disminució dels nivells de depressió, així com una millora de l’estat emocional i de l’actitud d’afrontament de la malaltia entre els participants que van assistir als tallers.
Els resultats de l’assaig clínic es van presentar fa uns dies al Palau Macaya de Barcelona en una jornada que va reunir prop de 80 professionals de l’àmbit sanitari i persones que han participat en els tallers d’artteràpia. Durant la trobada es va posar de manifest la necessitat de continuar desenvolupant serveis integradors que incorporin espais d’acompanyament emocional dins dels circuits assistencials oncològics, amb l’objectiu de complementar l’atenció mèdica convencional.
En aquest sentit, des del Servei d’Oncologia d’Althaia ja s’ofereix una atenció integral a les persones en tractament oncològic que va més enllà de l’abordatge estrictament mèdic i que incorpora teràpies que han mostrat evidència científica de millora del benestar dels pacients. Entre aquestes hi ha l’artteràpia, una pràctica que permet als participants expressar-se a través de la creació artística i establir un canal de comunicació de les seves emocions, alhora que els ajuda a buscar noves maneres d’integrar experiències difícils derivades de la malaltia.
La part qualitativa de l’estudi, liderada per ARTAGERE i presentada sota el títol “Més enllà de l’eficàcia. Artteràpia grupal en oncologia: el procés creatiu com a agent de canvi”, ha permès aprofundir en dimensions que sovint queden invisibles en les mesures quantitatives: la necessitat d’expressió emocional, la construcció de vincles, la vivència corporal de la malaltia, la creativitat com a recurs de salut i la importància del grup com a espai de suport i reconeixement mutu.
Què diuen els testimonis?
Els testimonis de les persones participants també van aportar una dimensió especialment significativa a la jornada. Alguns dels assistents van explicar com els tallers els han ajudat a abordar aspectes físics i emocionals vinculats al càncer a través de l’obra artística, permetent-los reconèixer-se més enllà del diagnòstic i construir espais de comunitat, suport i pertinença en moments de gran vulnerabilitat.
L’estudi ha estat impulsat per la Fundació Nous Cims, una entitat que promou iniciatives socials innovadores en els àmbits del benestar emocional, l’ocupabilitat i el desenvolupament global. A través del programa DOMUM, la fundació fomenta el benestar emocional de les persones en procés oncològic mitjançant la creació d’espais terapèutics i activitats psicosocials orientades a proporcionar experiències positives i reparadores.
Sobre ARTAGERE
La part qualitativa de l’estudi, és liderada per la fundació ARTAGERE i presentada sota el títol «Més enllà de l’eficàcia. Artteràpia grupal en oncologia: el procés creatiu com a agent de canvi», ha permès aprofundir en aspectes que sovint no es poden mesurar amb dades quantitatives.
ARTAGERE s'especialitza en el disseny, la implementació i l’avaluació de programes d’artteràpia grupal en entorns sanitaris, socials i culturals. A través de les seves intervencions, busca contribuir al benestar emocional i relacional de les persones i, alhora, proporcionar a les institucions eines innovadores d’intervenció psicosocial que afavoreixin la comunicació, la cohesió dels grups i una millor qualitat de l’atenció.
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