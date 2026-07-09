Avui s’escoltaran sirenes per avisar de microvoladures al Barri Antic de Manresa
Un toc llarg indicarà el tancament del carrer Galceran Andreu, on es fan les obres de la nova delegació del Govern, i tres tocs curts avisaran de la detonació
Les sirenes sonaran avui a Manresa per indicar la realització de microvoladures de calibratge per excavar la roca on s’ha de construir la nova seu de la Delegació Territorial del Govern a Manresa. L’inici i el final de les detonacions s’anunciaran mitjançant senyal acústic. Un toc de sirena llarg indicarà el tancament del carrer Galceran Andreu i tres tocs curts avisaran de la detonació. Dos tocs curts indicaran la finalització de la prova tècnica.
La Generalitat ha informat que, amb motiu de les obres, avui, entre les 9 del matí i les 5 de la tarda es produiran talls puntuals de la circulació de vianants al carrer de Galceran Andreu.
Explosions de prova
Això vol dir que es faran les primeres microvoladures de prova per dur a terme les tasques d’excavació necessàries quan es tingui perfectament calibrat el sistema i s’estigui plenament segur que les explosions no afectaran les edificacions de l’entorn. Per qualsevol incidència o necessitat especial es pot contactar amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, a la plaça del Salt, número 2, de dilluns a divendres, de 9:00 h a 17:00 h o enviar un correu electrònic a edifici.catalunyacentral@gencat.cat.
S’han dut a terme tasques d’inspecció de la setantena d’habitatges que es troben en el radi de 65 metres de les obres de construcció de la nova seu de la Generalitat a la Catalunya Central a Manresa començaran el dilluns 13 d’abril, tal com ha informat el Departament de Presidència. L’objectiu de les inspeccions, com es fa en altres grans obres que preveuen l’excavació sota terra, és determinar l’estat actual dels habitatges abans de l’actuació, ja que inclou microvoladures al terreny. La Generalitat remarca que això és una garantia i assegurança per als veïns, ja que, en el cas de succeir cap incidència, el Govern es faria càrrec de les possibles reparacions.
Les inspeccions han consistit en visites personalitzades d’una durada d’uns 30 minuts a cadascun dels habitatges on hi hagi residents empadronats, i que han dut a terme tècnics d’una empresa especialitzada. Concretament, els treballs de revisió han estat adjudicats a una empresa líder en aquest tipus de treballs, Socotec, per 73.256 euros més IVA i un període de dos mesos.
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