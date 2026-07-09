El barri del Xup celebrarà el pròxim 18 de juliol la seva Festa Major
La jornada és organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes i oferirà cercavila gegantera, vermut popular, remullada infantil i molta música
Regió7
El barri del Xup de Manresa celebrarà el pròxim dissabte, 18 de juliol, la seva Festa Major amb una programació d'activitats obertes i participatives pensades per a tots els públics. La pista poliesportiva del barri es convertirà en el principal punt de trobada d'una jornada de marcat caràcter popular, organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Xup amb el suport de diversos veïns i veïnes col·laboradores.
La festa arrencarà a les 9:30 hores amb un homenatge a Pepe Telele, en el marc d'un partit entre els equips veterans del Xup i de Montcada. A partir de les 10:00 tindran lloc la plantada de gegants i la cercavila gegantera i, un cop finalitzades aquestes activitats, s'oferirà un vermut popular.
Per a totes les edats
A la tarda serà el torn de les activitats infantils, amb una gimcana i una remullada, seguides de la tradicional Batalla de Penyes i d'una mostra de balls de sevillanes. La jornada continuarà amb un sopar popular a base d'entrepans calents de botifarra i un bingo musical.
La programació nocturna començarà a les 23:00 amb un «pachangueo» a càrrec de Peyote's, amb versions de rumba, i es tancarà amb una sessió musical de la DJ Nina. Durant tota la celebració hi haurà instal·lat el Punt Lila. La Festa Major del Xup es completarà l'endemà, diumenge 19 de juliol, amb el tradicional Torneig de Petanca de Festa Major, que començarà a les 9:00 del matí.
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