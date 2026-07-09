Cinc quilos de dinamita però poc soroll a les microvoladures al Barri Antic de Manresa
La prova s’ha dut a terme per conèixer amb precisió el comportament del terreny i edificis del voltant de la futura seu del Govern, abans de les voladures definitives, ja l’any vinent
Un tro sec i esmorteït, gairebé imperceptible, és l’únic que s’ha pogut apreciar de les microvoladures que s’han dut a terme aquest dijous al migdia al solar dels antics jutjats de Manresa on s’ha d’alçar la nova seu de la delegació del Govern a la Catalunya central.
L’explosió subterrània no ha deixat veure ni tan sols un bri de pols, tot i els cinc quilos de dinamita que s’han utilitzat. D’aquesta forma s’ha completat la prova sísmica prèvia a l’excavació del nou edifici. Es tracta d’un dels projectes de més envergadura que porta a terme el govern català a Manresa, ja que suposa una inversió de 22 milions d’euros que a més a més a més omplirà un buit al Barri Antic de Manresa.
L’assaig permetrà determinar i afinar les microvoladures que s’utilitzaran per excavar el solar. Era un pas tècnic imprescindible -dia clau ha assegurat la delegada del govern Elia Tortolero- per poder tirar endavant les obres d’un edifici que reunirà en un sol punt els serveis territorials de les comarques centrals.
Requisit imprescindible
La prova és un requisit imprescindible i obligatori abans d’iniciar qualsevol excavació mitjançant microvoladures. En aquest cas l’objectiu era conèixer amb precisió el comportament del terreny davant les vibracions que es produiran durant l’excavació.
Segons el Govern, per les característiques del terreny el sistema d’excavació previst inicialment, que era amb martell hidràulic, se substituirà per les microvoladures que, assegura, són més segures i generaran menys vibracions i molèsties als veïns.
Un moviment fora de l’habitual
L’assaig ha generat un moviment fora de l’habitual al voltant dels jutjats vells i el carrer Galceran Andreu, on anirà l’equipament, que ha sorprès a veïns i vianants. A l’interior del solar, inaccessible per a gent aliena a l’obra i envoltat de tanques amb tendals que no deixen veure res, s’hi apreciava molta activitat des de primera hora. En un extrem del solar s’ha instal·lat una carpa des d’on es controlava l’operació, i al mig del solar, a força profunditat, s’han instal·lat les càrregues explosives. L’operació ha anat a càrrec de l’empresa especialitzada Pervosa, que té la seva seu a Manresa.
Abans de detonar-les, operaris de l’empresa han instal·lat 14 sismògrafs a diversos punts de l’entorn per detectar moviments i vibracions.
S’han afegit als 40 detectors fixos del carrer i a interiors d’habitatges. Un tècnic especialista ha supervisat la prova, i també ha fet acte de presència la Guàrdia Civil, que és qui té competència en explosius, així com membres del departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC de Manresa, que col·laborarà en el seguiment tècnic de les microvoladures. S’hi han afegit responsables de les constructores, de la direcció d’obres, d’Infraestructiures.cat, Ajuntament de Manresa i Presidència de la Generalitat.
L'avís de la sirena
Poc abans de 2/4 d’11 del matí s’ha pogut sentir la sirena que avisava de la imminència de l’explosió. El carrer s’ha tancat als vianants. S’han pogut sentir tres senyals curts i intermitents, i a continuació la detonació. Dos tocs més de sirenes han avisat que s’havia acabat la primera tongada. L’operació s’ha repetit catorze vegades al llarg del matí i del migdia en diverses tandes.
Segons Tortolero, la prova s’ha dut a terme sense cap incidència. Les dades obtingudes de la prova permetran redactar l'estudi de vibracions que definirà com han de ser les microvoladures definitives, i amb quina potència i freqüència s’han de dur a terme. Els resultats de l’assaig es tindrà després de l’estiu, i al primer trimestre del 2027 s’enllestirà el nou projecte d’obra per poder iniciar ja els treballs.
Mentrestant es continuen fent preparatius i duent a terme inspeccions prèvies a tots els edificis de l’entorn. «Volem ser garantistes al 100% i fer inspeccions a tots els habitatges del voltant», ha dit Tortolero. El problema és que un 22% estan buits i s’han de buscar propietaris i permisos per accedir-hi.
L’octubre passat el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, va presidir l’acte protocol·lari de col·locació de la primera pedra.
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