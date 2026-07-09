Cremen més contenidors en cinc punts diferents a Manresa
Els contenidors s'han encès als carrers Cintaires, Major, Súria i Sarret i Arbós
Els Bombers de la Generalitat han hagut d'apagar a primera hora d'aquesta tarda diversos contenidors a cinc punts diferents dels carrers de Manresa. Les alertes al 112 s'han rebut amb cinc minuts de diferència. Els avisos del foc s'han donat a les 16.11 hores al carrer Cintaires, cinc minuts més tard, les 16.16, al carrer Súria, cinc minuts més tard, les 16.21, al carrer Sarret i Arbós, i 14 minuts més tard, a les 16.35, al carrer Major.
Al del carrer de Sarret i Arbós el foc ha afectat el morro d'un dels vehicles que hi havia aparcats a prop. Al carrer Major, han cremat a dos punts diferents: al número 104 i al 86, que ha cremat també la porta d'un domicili i un quadre elèctric.
A cadascun dels llocs, els Bombers ha destinat una dotació del cos que ha apagat les flames. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local manresana estan fent patrullatge pels volts de les zones afectades, a més, els veïns asseguren haver vist dos joves vestits de negre i amb màniga curta fugint de l'escena.
El darrer episodi de contenidors cremats a la capital del Bages va ser diumenge, quan en van cremar sis entorn de la carretera de Santpedor, sumant ja més d'una desena en els dies anteriors. a partir d'aquí, el regidor de seguretat ciutadana de Manresa, anjo Valentí, va dir a Regió7 que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van obrir fa dies una investigació per identificar-ne els responsables, i que ja han identificat algunes persones que hi podrien estar relacionades. Una de les hipòtesis amb més pes és que aquestes onades siguin fruit d'una bretolada que diversos joves fan en grup. De fet, ja s'ha parlat amb els pares d'alguns d'ells i s'ha obert expedient.
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