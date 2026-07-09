Els municipis del Camí Ignasià reben un nou impuls amb l’adhesió de la Companyia de Jesús i el suport del ministre Jordi Hereu
L’Ajuntament de Saragossa ha estat l’escenari aquest migdia de l’acte de signatura del conveni de col·laboració
Regió7
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu Boher, ha presidit l'acte de signatura del conveni de col·laboració entre l’Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI) i la Companyia de Jesús a l’Ajuntament de Saragossa. Un acord que permetrà treballar conjuntament l’estratègia de promoció del camí, amb elements com la senyalització del recorregut i la captació de finançament amb les administracions.
La signatura del conveni suposa la formalització d’una aliança estratègica entre l’AMCI i els Jesuïtes i posa les bases per estrènyer lligams, cercar acords i promoure conjuntament el projecte turístic amb una estratègia compartida. L’acord també permetrà treballar conjuntament per posicionar el Camí Ignasià com a destí turístic d’interior emergent amb nombrosos atractius històrics, patrimonials, gastronòmics i naturals.
L'alcalde de Manresa i president de l’Associació de Municipis del Camí Ignasià, Marc Aloy Guàrdia, ha afirmat en l'acte que “és un camí amb un potencial enorme, que uneix pobles, municipis i ciutats molt diversos, i avui fem un nou pas endavant amb l’acord amb la Companyia de Jesús. Junts desenvoluparem aspectes tècnics que tenen a veure amb la promoció i la senyalització i també en la cerca de recursos econòmics amb totes les administracions”.
Per la seva part, Enric Puiggròs Llavinés, provincial de la Companyia de Jesús a l’Estat, ha reconegut que “la firma del conveni és fruit de la voluntat de moltes persones i sorgeix de la voluntat humana de construir somnis i el camí també és un somni per als Jesuïtes perquè ens fa més propers a les persones i a tota la societat”.
"Encaixa amb el model turístic del Govern "
En l'acte, el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu Boher, ha dit que “la Companyia de Jesús ens recorda que el projecte neix a partir d’un camí de pelegrinatge i religiós, que es correspon a la naturalesa del recorregut. També vull posar de manifest tota la feina feta pels Jesuïtes aquests darrers quinze anys”. Hereu ha afegit que “el camí expressa la diversitat de pobles i ciutats que són molt diferents, que reflecteix la diversitat del país en un projecte que té totes les potencialitats del món i que encaixa amb el model turístic del Govern en què promovem la desestacionalització i la qualitat”.
Ha obert l’acte l’alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca Muñoz, que ha agraït l’oportunitat que ha suposat per a l’Ajuntament acollir la signatura i ha destacat que “som al cor de la ruta, una parada obligatòria d’un projecte que és exemple d’un turisme d’interior i que ens permet fer visible el nostre compromís per a un turisme sostenible”.
Un camí, deu destins
Sota el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos l’AMCI va presentar a principis d’any a Fitur Madrid una primera proposta de deu destinacions per visitar en tres dies al voltant del camí per conèixer els principals atractius turístics de cadascun dels territoris. Tota aquesta informació queda recollida en la nova pàgina web caminoignacianoturismo.com. A través d’aquesta eina es poden consultar les dues primeres destinacions Cabecera del Camino i Final del Camino, mentre que la resta s’afegiran progressivament. La pàgina web funciona com a aparador virtual dels punts d’interès turístic del camí amb un inventari dels actius turístics dels 92 municipis que formen part del recorregut.
Els detalls del recorregut
El Camí Ignasià recupera l’itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522, des de Loiola (Azpeitia, País Basc), el seu poble natal, fins a Manresa, ciutat on va fer estada durant onze mesos abans de viatjar a Terra Santa. Manresa es va convertir des d’aleshores en l’emplaçament clau en la vida i obra de qui després va ser Sant. És en aquesta ciutat on Ignasi de Loiola, fundador de l’orde de la Companyia de Jesús (Jesuïtes), va tenir les experiències místiques i espirituals que van inspirar-lo en la redacció de la seva obra principal: els Exercicis Espirituals.
El recorregut es pot visitar per trams en un itinerari únic de 650 quilòmetres, estructurat a partir d’una vintena d’etapes que uneixen cinc comunitats autònomes: País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. La ruta de pelegrinatge és impulsada des de fa 15 anys per la Companyia de Jesús. Cadascun dels territoris del camí ofereixen nombrosos atractius turístics en tot aquest traçat amb punts d’interès històrics, patrimonials, naturals, gastronòmics, culturals i festius.
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