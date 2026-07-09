Enxampen tres homes robant a la deixalleria de Manresa
Els detinguts, d'entre 30 i 34 anys, intentaven sostreure material i duien a sobre telèfons mòbils i rellotges d'alta gamma
Els Mossos d’Esquadra van enxampar i arrestar dilluns passat tres persones quan intentaven robar material de la deixalleria de Manresa. Els detinguts són tres homes de 30, 32 i 34 anys a qui s’acusa d’un robatori amb força.
Els serveis d’emergència van rebre un avís cap a 2/4 de 10 de la nit que hi havia una furgoneta sospitosa a l’exterior de la deixalleria manresana, situada al polígon de Bufalvent. Una dotació d’agents de paisà s’hi va apropar i va observar que, al costat de la tanca del recinte, a prop de la furgoneta, hi havia material preparat per ser sostret.
En veure’s sorpresos, dos homes van sortir corrents. Posteriorment, mentre els buscaven, agents dels Mossos van veure un vehicle amb tres ocupants que es dirigia cap a la furgoneta que havien deixat abandonada els presumptes lladres. El cotxe també va veure la patrulla i va frenar per canviar de direcció bruscament. Tot i això, van ser interceptats.
A dins del turisme hi van reconèixer les dues persones que havien vist fugint de la deixalleria. Duien una motxilla amb guants, una lot, alicates i tenalles. També hi van trobar dos telèfons mòbils i set rellotges d’alta gamma, presumptament sostrets.
Els agents van detenir els tres homes, que van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa ahir, dimecres, 8 de juliol.
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