Festa de Sant Cristòfol a Manresa amb parc infantil de trànsit i benedicció de vehicles
El passeig Pere III i el carrer Primer de Maig seran l'escenari aquest divendres dels actes entre 2/4 de 7 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre
Regió7
Manresa celebrarà aquest divendres, 10 de juliol, una nova edició de la Festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors, amb una jornada organitzada per la Fundació Privada Montepio de Conductors Manresa-Berga i pensada especialment per a les famílies i els més petits.
Els actes començaran al matí amb la missa solemne a l'església de Sant Andreu, prevista a les 12:00 hores. Tot seguit, a les 12:45, tindrà lloc el lliurament dels Premis Sant Cristòfol 2026, que enguany reconeixeran la tasca de la Penya Ciclista Bonavista.
Exposició i tallers
A la tarda, entre les 18:30 i les 20:30 hores, el passeig Pere III, a la cruïlla amb el carrer Primer de Maig, acollirà un parc infantil de trànsit dirigit a nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, que podran practicar les normes bàsiques de circulació amb bicicleta en un circuit adaptat. L'espai també inclourà els tallers «Decora els mànecs de la teva bicicleta» i «Posa a punt la teva bici per circular amb seguretat», així com una exposició de bicicletes antigues i de vehicles dels cossos de seguretat i emergències. En aquest mateix espai també se celebrarà la tradicional benedicció de vehicles, que tindrà lloc de les 18:30 a les 20:00. L'accés dels vehicles participants es farà exclusivament pel carrer Camps i Fabrés.
Actes a Berga
La celebració de Sant Cristòfol continuarà diumenge, 12 de juliol, a Berga. Entre les 11:00 i les 13:00, la plaça de la Font del Ros acollirà bona part de les mateixes activitats programades a Manresa, amb un parc infantil de trànsit, tallers relacionats amb la bicicleta i propostes de sensibilització sobre mobilitat sostenible, a més de la presència dels cossos de seguretat i emergències perquè els més petits puguin conèixer de prop els seus vehicles.
Totes les activitats són gratuïtes i obertes a la ciutadania. Amb motiu de la festivitat de Sant Cristòfol, les oficines del Montepio de Manresa i Berga romandran tancades aquest divendres, 10 de juliol.
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