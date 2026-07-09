Ignasi Fàbregas, de Manresa, guanyador de la prestigiosa beca de postgrau de La Caixa: “Em motiva connectar el descobriment i la teràpia del càncer”
Cursarà un programa d'excel·lència centrat en la recerca aplicada al càncer i en el desenvolupament de noves teràpies per millorar el diagnòstic i el tractament
Ignasi Fàbregas Parra, antic alumne de l'Escola Ítaca, l’Ave Maria i l’Institut Lacetània de Manresa ha estat seleccionat per la Fundació La Caixa per rebre una de les seves prestigioses beques de postgrau a l'estranger.
Gràcies a aquesta beca, ha cursat el Màster en Ciències Aplicades al Càncer a la Universitat d'Oxford, un programa d'excel·lència centrat en la recerca aplicada al càncer i en el desenvolupament de noves teràpies per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquesta malaltia.
L’acte protocol·lari de lliurament de les beques tindrà lloc a aquest dijous a Madrid en un acte presidit pel rei Felip VI, juntament amb representants de la Fundació La Caixa. La concessió d'aquesta beca reconeix l'excel·lència acadèmica, el potencial investigador i el compromís dels estudiants seleccionats, els quals desenvoluparan la seva formació en algunes de les millors universitats del món.
El reconeixement constitueix un motiu d'orgull per a Manresa i per a la comunitat educativa de la ciutat, en posar en valor el talent d'un jove que va iniciar a la capital del Bages la seva brillant trajectòria acadèmica.
Ignasi Fàbregas Parra, que la setmana que ve farà 23 anys, es va graduar en Ciències Biomèdiques (Biomedicina) a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) amb especialització en immunologia del càncer, on va obtenir el premi al millor expedient acadèmic de la promoció. Va adquirir experiència investigadora inicial a l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de l’Hospital Clínic de Barcelona en projectes d'oncologia, i posteriorment es va incorporar al grup de recerca i desenvolupament en Immunologia de Grifols a San Francisco.
Recerca translacional
Fàbregas va realitzar el seu treball de final de grau sobre el càncer colorectal i l'evasió immunitària al reconegut hospital Dana-Farber Cancer Institute, de la Harvard Medical School, explorant les interaccions del sistema immunitari amb les cèlules cancerígenes.
Actualment està cursant el Màster en Ciències Aplicades al Càncer a la Universitat d'Oxford, amb el suport de la beca de postgrau a l'estranger de La Caixa. Explica que “m'apassiona la ciència i el seu impacte en els pacients, i em motiva la recerca translacional que connecta el descobriment i la teràpia.”
Amb projecció al futur, l’Ignasi començarà un doctorat en el grup d’investigació del reconegut metge espanyol Ignacio Melero a la Universitat dOxford, on explorarà com potenciar la inmunoteràpia per ajudar els pacients amb càncer.
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