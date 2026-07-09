Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi NavarclesFestival de GlobusEurocupFMIFundació Amancio Ortega
instagramlinkedin

Ignasi Fàbregas, de Manresa, guanyador de la prestigiosa beca de postgrau de La Caixa: “Em motiva connectar el descobriment i la teràpia del càncer”

Cursarà un programa d'excel·lència centrat en la recerca aplicada al càncer i en el desenvolupament de noves teràpies per millorar el diagnòstic i el tractament

Ignasi Fàbregas Parra

Ignasi Fàbregas Parra / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Ignasi Fàbregas Parra, antic alumne de l'Escola Ítaca, l’Ave Maria i l’Institut Lacetània de Manresa ha estat seleccionat per la Fundació La Caixa per rebre una de les seves prestigioses beques de postgrau a l'estranger.

Gràcies a aquesta beca, ha cursat el Màster en Ciències Aplicades al Càncer a la Universitat d'Oxford, un programa d'excel·lència centrat en la recerca aplicada al càncer i en el desenvolupament de noves teràpies per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquesta malaltia.

L’acte protocol·lari de lliurament de les beques tindrà lloc a aquest dijous a Madrid en un acte presidit pel rei Felip VI, juntament amb representants de la Fundació La Caixa. La concessió d'aquesta beca reconeix l'excel·lència acadèmica, el potencial investigador i el compromís dels estudiants seleccionats, els quals desenvoluparan la seva formació en algunes de les millors universitats del món.

El reconeixement constitueix un motiu d'orgull per a Manresa i per a la comunitat educativa de la ciutat, en posar en valor el talent d'un jove que va iniciar a la capital del Bages la seva brillant trajectòria acadèmica.

Ignasi Fàbregas Parra, que la setmana que ve farà 23 anys, es va graduar en Ciències Biomèdiques (Biomedicina) a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) amb especialització en immunologia del càncer, on va obtenir el premi al millor expedient acadèmic de la promoció. Va adquirir experiència investigadora inicial a l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de l’Hospital Clínic de Barcelona en projectes d'oncologia, i posteriorment es va incorporar al grup de recerca i desenvolupament en Immunologia de Grifols a San Francisco.

Recerca translacional

Fàbregas va realitzar el seu treball de final de grau sobre el càncer colorectal i l'evasió immunitària al reconegut hospital Dana-Farber Cancer Institute, de la Harvard Medical School, explorant les interaccions del sistema immunitari amb les cèlules cancerígenes.

Actualment està cursant el Màster en Ciències Aplicades al Càncer a la Universitat d'Oxford, amb el suport de la beca de postgrau a l'estranger de La Caixa. Explica que “m'apassiona la ciència i el seu impacte en els pacients, i em motiva la recerca translacional que connecta el descobriment i la teràpia.”

Notícies relacionades

Amb projecció al futur, l’Ignasi començarà un doctorat en el grup d’investigació del reconegut metge espanyol Ignacio Melero a la Universitat dOxford, on explorarà com potenciar la inmunoteràpia per ajudar els pacients amb càncer.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
  2. El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
  3. Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
  4. Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
  5. L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
  6. Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
  7. David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
  8. Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà

Ignasi Fàbregas, de Manresa, guanyador de la prestigiosa beca de postgrau de La Caixa: “Em motiva connectar el descobriment i la teràpia del càncer”

Ignasi Fàbregas, de Manresa, guanyador de la prestigiosa beca de postgrau de La Caixa: “Em motiva connectar el descobriment i la teràpia del càncer”

El Barça negocia el fitxatge d’Adeyemi, davanter del Dortmund

El Barça negocia el fitxatge d’Adeyemi, davanter del Dortmund

Els partidaris del sí a la independència pugen sis punts fins al 45%, el màxim en sis anys

Els partidaris del sí a la independència pugen sis punts fins al 45%, el màxim en sis anys

L'Ajuntament de Sant Fruitós cedeix temporalment un espai a l'ADF Pla de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós cedeix temporalment un espai a l'ADF Pla de Bages

El doctor José Manuel Felices, sobre com encendre l’aire condicionat del teu cos: «Fer l’estrella de mar i posar-te crema hidratant fa que estiguis més fresc»

El doctor José Manuel Felices, sobre com encendre l’aire condicionat del teu cos: «Fer l’estrella de mar i posar-te crema hidratant fa que estiguis més fresc»

L'incendi de Navarcles evoluciona favorablement, però deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés

L'incendi de Navarcles evoluciona favorablement, però deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés

Montserrat Duch, Laura Gost i Martí Gironell, apostes editorials de la tardor vinent del Grup 62

Montserrat Duch, Laura Gost i Martí Gironell, apostes editorials de la tardor vinent del Grup 62

Moià comença la renovació de la gespa del camp de futbol

Moià comença la renovació de la gespa del camp de futbol
Tracking Pixel Contents