L’Ajuntament de Manresa crearà el parc central de la Fàbrica Nova «tan ràpid com es pugui»
El regidor d’Urbanisme assegura que el govern municipal afronta el canvi de paradigma que suposa transformar la ciutat davant l’emergència climàtica
El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, va assegurar durant el darrer ple de l’Ajuntament de Manresa que «la voluntat és endegar tan ràpid com es pugui el parc de la Fàbrica Nova».
Carles Garcia va fer aquesta afirmació durant el debat d’una moció del grup municipal de Fem Manresa, que va ser rebutjada, per a l’adaptació de l’espai públic a les altes temperatures i la millora del confort climàtic a la ciutat.
El regidor d’Urbanisme va assegurar que el govern municipal estava afrontant el canvi de paradigma que suposa «transformar la ciutat davant l’emergència climàtica». Va recordar que s’havien plantat milers d’arbres els darrers anys i va explicar que si a la nova urbanització al costat de la Fàbrica Nova no hi ha arbres és per la presència al subsòl del torrent de Sant Ignasi. Ja centrat a la Fàbrica Nova es va referir al gran pulmó verd previst en aquest espai.
Un dels aspectes que singularitzen l’operació de la Fàbrica Nova és el gran parc urbà de quatre hectàrees per comunicar a través de places els diferents espais i salvar els desnivells que conté l’enorme solar, de més de 60.000 m2, al nucli urbà de la ciutat.
Moció rebutjada
La moció de Fem Manresa, que va ser rebutjada, demanava instal·lar tendals mòbils o sistemes d’ombreig temporal i desmuntable a les places i espais públics amb dèficit d’ombra i elevada exposició solar, especialment a la plaça Sant Domènec, la plaça Europa, la plaça Puigmercadal i aquells altres espais que els serveis tècnics municipals consideressin adequats. La moció volia que aquests sistemes fossin retràctils, desmuntables o adaptables a les condicions meteorològiques, amb l’objectiu de minimitzar possibles danys derivats de tempestes, episodis de vent o altres fenòmens adversos.
El grup municipal de Fem no va poder tirar endavant la proposta d’estudiar i executar la instal·lació de fonts recreatives urbanes o espais d’aigua tipus spray park que permetin el refresc de la població durant els mesos de més calor, prioritzant espais com la plaça Simeó Selga, la plaça Europa.
Per a Fem Manresa era important que l’Ajuntament elaborés un mapa municipal d’espais amb dèficit d’ombra i elevada exposició a la calor per tal de prioritzar futures actuacions d’adaptació climàtica a l’espai públic.
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