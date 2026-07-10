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La barriada de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa estrena aquest divendres tres dies intensos de festa gran

Un concert de tribut als Beatles amb la banda Rubbersoul obrirà aquesta nit la programació

Rubbersoul: The Beatles Tribute en concert

Rubbersoul: The Beatles Tribute en concert / Gemma Camps

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

L'Associació de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes–Plaça Catalunya de Manresa celebra aquest divendres 10 de juliol i el cap de setmana 11 i 12 de juliol una nova edició de la Festa Gran, amb un ampli programa d'activitats pensat per a totes les edats. Durant tot el cap de setmana, el barri es convertirà en un espai de trobada, convivència i participació, amb propostes culturals, lúdiques i populars obertes a tota la ciutadania.

La programació comença avui divendres 10 de juliol amb una vetllada de Música a la fresca, que inclourà el concert tribut als Beatles de Rubbersoul: The Beatles Tribute i una sessió golfa amb DJ Ponti.

El dissabte 11, L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, oferirà el taller «Què és un hort comunitari?», mentre que El Burro dels Jocs dinamitzarà una tarda de jocs de fusta gegants al Parc Vila Closes. La jornada es completarà amb una botifarrada i sardinada popular i el ball de nit a càrrec del grup De Gala.

Finalment, el diumenge 12, Meandre conduirà la caminada popular «Coneixem el riu Cardener» i el grup Mestre d'Aixa protagonitzarà la tradicional cantada d'havaneres, amb rom cremat a la mitja part. Totes les activitats són obertes a la ciutadania.

Notícies relacionades

L'Associació de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes–Plaça Catalunya convida tot el veïnat de Manresa i tothom qui ho desitgi a participar en aquesta nova edició de la Festa Gran i a gaudir de totes les activitats programades.

El programa d'actes

El programa d'actes / AVV Saldes-Plaça Catalunya

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