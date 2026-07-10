La Festa de Sant Cristòfol de Manresa es manté activa tot i la calorada
A partir de les 7 del vespre, el pas de vehicles ha rebut la benedicció de mossèn Hakolimana a la cruïlla del passeig Pere III i el carrer Primer de Maig
Ruben Costa
Malgrat la calorada d'aquests dies, desenes de conductors fan cua, aquest divendres, per participar en la tradicional benedicció de vehicles de la Festa de Sant Cristòfol, un acte que continua mantenint la seva capacitat de convocatòria i que, per a moltes persones, s'ha convertit en una cita marcada al calendari. Si bé costa d'arrencar, a partir de les set de la tarda la celebració organitzada per la Fundació Privada Montepio de Conductors Manresa-Berga es va animant i el pas de vehicles es converteix en una constant. Per tercer any consecutiu, l'acte s'organitza a la cruïlla del passeig de Pere III amb el carrer del Primer de Maig. Durant les dues hores que ha durat l’acte, han passat prop de 400 vehicles.
Cua de vehicles per rebre la benedicció
Una llarga filera de cotxes particulars, motos i vehicles clàssics espera el seu torn per rebre la benedicció de mossèn Jean Hakolimana, rector de la Seu i del Carme. Després de completar el recorregut habilitat, els participants reben la tradicional medalla beneïda de Sant Cristòfol, patró dels conductors.
La benedicció s'estrena amb un vehicle de l'empresa Difoprint, seguit per una desena de ciclistes de la Penya Ciclista Bonavista, entitat reconeguda aquest any amb el Premi Sant Cristòfol 2026. Tot i l'animada participació, el trànsit es manté força fluid i els vehicles avancen de manera constant, sense que es produeixin retencions importants. La presència de diversos agents de la Guàrdia Civil, la Policia Local i la Policia Nacional contribueix a garantir la mobilitat i el bon desenvolupament de la jornada.
Activitats per als més petits
Paral·lelament, el carrer del Primer de Maig acull diverses activitats dirigides al públic familiar. Els infants gaudeixen d'un parc infantil de trànsit amb un circuit de bicicleta adaptat i senyalitzat per aprendre les normes bàsiques de circulació. L'espai també inclou una parada del Montepio amb informació i tatuatges temporals per als més petits i una concentració de bicicletes clàssiques.
La jornada ha començat al migdia amb la missa solemne a l'església de Sant Andreu i el posterior lliurament dels Premis Sant Cristòfol 2026 a la sala d'actes del Montepio, que enguany han distingit la Penya Ciclista Bonavista. Un any més, la festivitat converteix el centre de Manresa en un espai de trobada entre conductors, ciclistes i famílies, demostrant que la tradició de Sant Cristòfol continua ben viva a la ciutat.
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