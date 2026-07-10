Gospel, posta de sol, tresors barrocs i el samurai de la Cova, a les Festes de Sant Ignasi de Manresa
El programa d'actes tindrà lloc entre el 25 i el 31 de juliol amb una combinació de propostes culturals i turístiques que tenen per objectiu reivindicar la petjada ignasiana i el Centre Històric
Regió7/G.C.
ls principals carrers i places del Centre Històric de Manresa seran l’escenari, un any més, de les Festes de Sant Ignasi, que entre el 25 i 31 de juliol proposen un variat programa d'activitats de caràcter cultural i turístic.
Entre els actes més destacats, hi ha la visita guiada gratuïta dels Tresors Barrocs el dissabte 25 de juliol al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i la Seu de Manresa. El dimecres 29 de juliol, el duet artístic de Claudia Bloom i Sean Hauser participaran en el concert de Posta de Sons d’enguany al Pou de Llum, tot gaudint de la posta de sol.
El dijous 30, al Santuari de la Cova tindrà lloc el concert de Gospel Project. El divendres 31 de juliol, onomàstica de les festes, hi haurà activitats durant tot el dia, des de la tradicional Ignasiada (trobada d’Ignasis i Ignàsies), Missa de Sant Ignasi a la plaça Serarols o el sopar a la fresca a la plaça Major, fins a espectacles i concerts com l’espectacle infantil de la companyia Ai, Carai! a les 6 de la tarda a la plaça Major o les actuacions del Cor Lupus Ensembla i la música en viu de Vladimir. Tot el programa d’activitats està disponible en aquest enllaç.
La celebració té com a objectiu reivindicar el Centre Històric de la ciutat i altres espais amb petjada ignasiana. Està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i l’Associació de Comerciants, Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, i compta amb la col·laboració de la Cova de Sant Ignasi, la Basílica de la Seu i el Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. Un any més, l’il·lustrador manresà Galdric Sala, ninotaire de Regió7, ha estat l’encarregat de crear la imatge de les festes.
El programa
Dissabte 25 de juliol
- VISITA GUIADA ‘ELS TRESORS BARROCS’
- De 10.30 a 12.30 h · Punt de trobada: Recepció del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya
- Visita guiada que inclou dos dels punts destacats de l’art barroc a Manresa. Entrarem a conèixer el repertori artístic del Museu del Barroc de Catalunya, així com també descobrirem els tresors barrocs de la Basílica de la Seu.
- Activitat gratuïta amb places limitades.
- RESERVA PRÈVIA
Diumenge 26 de juliol
- DIBUIXA EL BARROC · SANT IGNASI DE LOIOLA
- Sessions a les 10.30 i a les 12.15 h · Museu del Barroc de Catalunya
- Activitat familiar en la que a partir d’un full crearem un llibre de dibuix i entrarem a descobrir el Museu del Barroc. Durant la visita escoltarem la història de Sant Ignasi de Loiola i la seva vinculació amb la ciutat de Manresa per tal que puguin dibuixar-la els més petits.
- Activitat gratuïta amb places limitades. Edat recomanada: De 5 a 10 anys. Per motius d’aforament es recomana que cada infant sigui acompanyat com a màxim per un adult.
- RESERVA PRÈVIA
Dilluns 27 de juliol
- ITINERARI ‘EL PAISATGE IGNASIÀ’
- A les 9 h · Punt de trobada: Museu del Barroc de Catalunya (Plaça de Sant Ignasi, 14-16)
- A través d’aquest itinerari descobrirem els principals elements del paisatge i de la història que envolten un tram periurbà fortament influït per la petjada de Sant Ignasi a la ciutat. La visita començarà a la maqueta de la ciutat medieval del Museu de Manresa, passant per la plaça de Sant Ignasi amb el seu petit jardí botànic, i resseguirà la Creu del Tort, el Pou de Llum, la Vall del Paradís, la Cova de Sant Ignasi i el Camí dels Corrals. També passarem per l’escala de vianants que s’ha instal·lat al Salt de la Creu del Tort i que dona a conèixer el camí de la Font de Fans. Durada aproximada: 1.5 h
- RESERVA PRÈVIA
- PRESENTACIÓ DEL PREMI PARE IGNASI PUIG I SIMON 2023
- A les 19 h · Sales del Claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya
- Acte de presentació del darrer Premi Pare Ignasi Puig i Simon, a càrrec de la guanyadora, Anna Comas Vives, amb la seva proposta de recerca "El patrimoni artístic de Manresa des de l'estada de Sant Ignasi a la ciutat fins al seu procés de canonització (1522 - 1622). Estudi dels béns mobles dels indrets ignasians".
- Activitat gratuïta i oberta a tothom
Dimarts 28 de juliol
- CONFERÈNCIA: EL SAMURAI DE MANRESA
- A les 20 h · Avantcova del Santuari de la Cova de Sant Ignasi
- A càrrec de Diana Rossell, doctora en història de l'art.
- Activitat gratuïta i oberta a tothom
Dimecres 29 de juliol
- MISSA A LA CAPELLA DE SANT IGNASI MALALT
- A les 20.15h · Capella de Sant Ignasi Malalt
- Presideix: Josep Baquer s.j. Amb acompanyament musical del cor Lupulus Emsembla.
- En acabar, coca i mistela per a tothom.
- POSTA DE SONS
- A les 20.15 h · Pou de Llum (Carrer del Peix, sota el barri de la Balconada)
- Duet acústic amb CLAUDIA BLOOM i SEAN HAUSER, tot gaudint de la posta de sol des del Pou de Llum
- Capvespre gaudint d’un concert acústic a l’aire lliure, mentre va caient el sol des del Pou de Llum de Manresa, on ànima, paisatge i música es fusionen en una experiència inspiradora.
- Activitat gratuïta i oberta a tothom. Places amb seient limitades.
Dijous 30 de juliol
- CONCERT DE GOSPEL PROJECT
- A les 20 h · Santuari de La Cova de Sant Ignasi
- Concert de música gòspel en un format proper, intimista i en versió acústica que explora la part més profunda d’aquest estil. Un concert en el qual es va teixint un fil conductor que passa pel negro spirituals i el gòspel més actual i colpidor.
- Preu: 15€.
Divendres 31 de juliol
- BOTIFARRADA
- A partir de les 8.45 h · A la Plaça Major
- Comenceu la jornada amb força! · Preu: 4,50€
- ACTIVITAT FAMILIAR: ESCENARIS I TRANSFORMACIONS
- D’11 a 13 h · A la Plaça Major
- Taller artístic relacionat amb la transformació d’espais mitjançant decoracions, i convidant que cada infant creï la seva pròpia escenografia amb diferents personatges i elements per fomentar la creació de contes i relats.
- Activitat gratuïta sense inscripció prèvia, amb places limitades. Edat recomanada: De 5 a 10 anys. Els infants hauran d’anar acompanyats de l’adult responsable.
- VISITA GUIADA PEL CENTRE HISTÒRIC A CÀRREC DE FRANCESC COMAS
- A les 11 h · Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 20)
- Activitat gratuïta
- MISSA EN HONOR A SANT IGNASI
- A les 12 h · A la Plaça Serarols
- Presideix: David Guindulain s.j.
- LA IGNASIADA
- A les 12.45 h · Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 20)
- Et dius Ignasi o Ignàsia? Vine a l’Oficina de Turisme de Manresa i tindràs un obsequi. Ens farem una fotografia de grup. Cal portar el DNI per a poder recollir l’obsequi.
- ESPECTACLE INFANTIL A CÀRREC DE LA COMPANYIA AI, CARAI!
- A les 18 h · Plaça Major
- En acabar, batut de xocolata fresquet i croissants per a tothom.
- ACTUACIÓ DEL COR LUPULUS EMSEMBLA
- De 18 a 20 h · Plaça Serarols
- MÚSICA EN VIU A CÀRREC DE VLADIMIR
- De 19 a 20 h · Carrer Sant Miquel
- SOPAR A LA FRESCA
- A les 21.30 h · A la Plaça Major
- Durant el sopar, tradicional sorteig de regals cedits pels botiguers de l’Associació entre tots els assistents. Venda anticipada de tiquets fins al 27 de juliol als establiments Fotografia Vert i Regals Puigbertran.
- Menú: Entremesos; pollastre amb llagostins; gelat, begudes, pa i cafè · Preu: 15€
- NOVENA DE SANT IGNASI
- Del 22 al 31 de juliol. De 10 a 13 i de 17 a 20 h · Capella del Pou de la Gallina
- De dilluns a dissabte matí (dissabte tarda i diumenge tancat)
Subscriu-te per seguir llegint
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- L'incendi de Navarcles ha cremat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés