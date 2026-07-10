Entrevista | Claustre Ribera Veïna de Manresa de 91 anys
«De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
Els episodis de calor extrema, els viu dins de casa i amb el ventilador posat. Però, tot i tenir aire condicionat, mai el posa en marxa perquè diu que li fa venir mal de coll: "deu ser que no hi estic habituada", expressa
Claustre Ribera, de 91 anys, va néixer a Manresa, però es va criar a Solsona abans d’establir-se de nou a la capital bagenca. A la seva avançada edat, encara viu sola, tot i que rep l’ajuda de la família i d’un assistent domèstic. Avui dia surt poc de casa, per això, els recents episodis de calor extrema se li fan més tolerables.
Com ha afrontat aquests dies d’altes temperatures?
De petita, no teníem neveres ni aires condicionats a les cases. I tampoc teníem aigua freda per beure. Jo vaig créixer així i hi estic acostumada. Per això, la calor la passo, si fa no fa, com la passàvem llavors, amb la diferència que ara mantinc el ventilador engegat i no surto de casa. Tant és així que, tot i tenir aire condicionat, no el poso mai en marxa perquè de seguida em fa venir mal de coll. Deu ser que, després de tants anys, encara no m’hi he habituat.
Manresa ha arribat a registrar fins a 40º.
Les temperatures estan pujant molt, però aquesta calor es porta millor dins de casa. A mi, que surto poc, no em sembla que faci tanta calor com diuen, però aquells que han de sortir al carrer, ben segur que la pateixen.
Creu que fa més calor ara que dècades enrere?
De calor sempre n’ha fet, però no sé si tanta com en fa ara. El que sí que és cert és que abans potser estàvem més acostumats a passar-ne, perquè no teníem tants aparells ni tantes facilitats com en tenim ara. No podíem fer altra cosa que aguantar-ho tan bé com poguéssim.
Sembla que aquests episodis d’onades de calor han vingut per quedar-se.
Pel que es diu a les notícies, sembla que les temperatures aniran cada cop més amunt. Això també està portant altres conseqüències, com ara l’augment dels incendis. Aquest any, justament, n’hi ha hagut molts. De jove, havia viscut a Solsona i allà, que hi ha molt de bosc, no se n’encenien pas tants.
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