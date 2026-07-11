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Denuncien la presència de rosegadors a la piscina municipal d'estiu de Manresa

Aigües de Manresa, que és qui gestiona l'equipament, afirma que reforçarà tractaments i la neteja

Rosegadors a la piscina d'estiu de les piscines municipals de Manresa

Rosegadors a la piscina d'estiu de les piscines municipals de Manresa / ARXIU PARTICULAR

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Usuaris de la piscina d’estiu de les Piscines Municipals de Manresa han denunciat la presència de rates al recinte. Sovintegen a la zona de taules i cadires, i ho atribueixen a una mala gestió de la neteja. Restes de menjar al terra atraurien als rosegadors. Els mateixos usuaris de l’equipament municipal manifesten que a la piscina exterior hi ha certa deixadesa.

Per la seva part Aigües de Manresa, que és qui gestiona les piscines municipals de la ciutat, ha afirmat a aquest diari que fa dies que tenien coneixement d’aquesta incidència i que una empresa especialitzada que presta el servei de control de plagues estava fent seguiment de la situació.

El divendres de la setmana passada es va dur a terme un tractament específic a la zona, segons l’empresa pública. Tot i així, com a mínim diumenge a la tarda en van tornar a aparèixer al voltant de la mateixa zona. Davant d’aquest fet, Aigües de Manresa ha demanat a l’empresa especialitzada que revisi el tractament i que adopti les mesures addicionals que siguin necessàries.

Així mateix també s’ha compromès a reforçar la neteja de la zona exterior de pícnic. Es tindrà especial cura en la retirada de restes de menjar i la revisió de les papereres, factors que podrien afavorir la presència dels rosegadors. Segons els usuaris de les instal·lacions, van començar a aparèixer fa 15 dies, a plena llum del dia i amb la piscina plena de gent.

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Aigües de Manresa ha declarat que «la seguretat i la salubritat de les instal·lacions són una prioritat» per la companyia, i que treballa de forma continuada per mantenir les instal·lacions en les millores condicions possibles especialment a l’estiu, quan augmenta l’afluència d’usuaris.

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