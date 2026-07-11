Què hi ha dintre dels biblionius de Manresa?
Les vuit casetes d’intercanvi de llibres estan per tot el municipi, però tenen una activitat molt diversa, hi ha punts molt actius i d’altres que estan gairebé buits
Ruben Costa
Els Biblionius són una xarxa de vuit casetes d’intercanvi gratuït de llibres repartides per diferents punts de Manresa que funcionen amb la filosofia de «deixa un llibre i agafa’n un altre». Fa poc més d’un mes que l’Ajuntament de Manresa en va anunciar la reactivació i, actualment, els diferents punts de la ciutat presenten nivells d’activitat molt diversos, amb algunes casetes pràcticament plenes i d’altres amb pocs exemplars o completament buides.
Quin ús en fan avui en dia els usuaris?
El punt que presenta més moviment és el de la plaça Catalunya, amb la caixa pràcticament plena. Hi predominen els contes infantils i les novel·les, tot i que també hi ha altres gèneres, fet que dona una elevada rotació dels llibres i una participació activa dels usuaris que viuen per aquella zona. El Biblioniu ubicat dins del claustre del Museu de Manresa també dona una bona representació d’ús, ja que s’hi troben principalment llibres destinats al públic adult de diferents tipus: enciclopèdies, novel·les i autobiografies. Un altre dels punts amb una oferta destacable és el del parc de la Florinda, que concentra sobretot novel·les, però també alguns llibres de temàtica religiosa i diverses enciclopèdies. La situació és força diferent en altres punts del municipi.
El Biblioniu de la plaça de Cal Gravat conserva pocs llibres, tot i que són de temàtiques diverses, mentre que el del parc de l’Agulla només disposa d’un parell d’exemplars i algunes revistes de caràcter general. Malauradament, les casetes de la plaça de Fius i Palà i del pati interior de la Casa Caritat no hi tenien cap llibre disponible. La situació més singular és la del barri del Xup. Tot i que l’Ajuntament inclou aquest punt dins la xarxa de Biblionius i el situa a la plaça Joan Farrés, no s’ha pogut localitzar la caseta.
L'espai afavoreix l'activitat
Més enllà de la quantitat de llibres disponibles a cada punt, la realitat dels Biblionius també reflecteix els diferents usos que la ciutadania fa de l’espai públic. Els punts amb més moviment coincideixen amb zones de pas o espais on hi ha una major activitat social i familiar, fet que afavoreix l’intercanvi constant de llibres. En canvi, les casetes amb pocs exemplars o buides fan referència al tipus de localització, ja que les zones menys cèntriques poden presentar un menor grau de participació ciutadana.
Qui s'encarrega dels biblionius?
Segons explica Rosa Barrull, tècnica d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa, la xarxa de biblionius es manté gràcies a la implicació de les associacions veïnals, que s'encarreguen principalment de vigilar i fer el seguiment de les casetes d'intercanvi de llibres perquè continuïn en bon estat i compleixin la seva funció de foment de la lectura. La xarxa de biblionius la va impulsar l'any 2019 la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) i el Consell d'Infants.
Inicialment, el projecte comptava amb tretze biblionius repartits per la ciutat, però, actualment, només se'n mantenen vuit en funcionament. Diversos actes vandàlics i desperfectes han obligat a retirar alguns dels punts d'intercanvi. De fet, l'Ajuntament està treballant en la recuperació del biblioniu del barri del Xup. Segons Barrull, les revetlles de Sant Joan acostumen a ser un dels períodes més conflictius per a aquestes instal·lacions, ja que és quan es registren més actes de vandalisme i algunes casetes queden malmeses.
Alguns biblionius també han hagut de canviar d'ubicació per garantir-ne la conservació. És el cas del que es troba al Museu del Barroc de Catalunya, que s'ha traslladat a l'interior del claustre, o del de la Casa Caritat, que també s'ha reubicat en un espai interior per reforçar-ne la seguretat. Ara per ara, l'Ajuntament no es planteja ampliar la xarxa amb nous biblionius. La prioritat és mantenir els punts existents i continuar promovent la lectura, especialment entre els infants. Les casetes són construïdes per l'alumnat del cicle de Formació Professional de Fusteria de l'Institut Guillem Catà i, en alguns casos, resulta més viable fabricar-ne una de nova que reparar-ne una que està molt deteriorada.
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