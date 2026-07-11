Manresa cuina un nou clam per arribar en semidirectes a Barcelona en 1 hora
Una moció política passa de despatx en despatx per consensuar abans del ple municipal de dijous que ve un posicionament de l’Ajuntament que seria el segon d’aquest mandat, si acaba reeixint
Els grups polítics municipals intenten consensuar una moció, instada per Impulsem Manresa, per reclamar la recuperació dels trens semidirectes de Rodalies de Renfe que enllacin amb Barcelona en menys d’una hora.
Si la iniciativa tira endavant serà la segona en aquest mandat, de fet en menys de 2 anys, per reclamar un millor servei de la línia R4.
El moviment es produeix després que la Generalitat hagi anunciat que els semidirectes fins a Manresa tornaran entre el 2031 i el 2040. La previsió consta al Pla de serveis ferroviaris presentat pel Govern fa una setmana.
Cal recordar que durant molts anys va ser possible viatjar de Manresa a Barcelona amb la Renfe en menys d’una hora fent servir els trens semidirectes. El 2022 es van suprimir argumentant la seva incompatibilitat amb la realització d’unes obres i el novembre del 2024 el ple municipal de l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar la reimplementació d’almenys els 6 trens semidirectes que van estar operatius fins al 2022. Inicialment, es va anunciar que es podrien recuperar un cop finalitzades les obres, el febrer del 2023, però no va ser veritat.
Temps de trajecte màxim de 60 minuts
En l’estadi en el qual aquest diari ha pogut tenir accés a la moció que es prepara per al pròxim ple municipal afirma que cal «instar a la Direcció General de Transports i Mobilitat i a Renfe a programar les circulacions a la R4 de tal manera que permetin l’establiment, el més aviat possible de serveis semidirectes entre Barcelona i Manresa, amb temps de trajecte màxim de 60 minuts».
També insta el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat a revisar el Pla de Serveis Ferroviaris «perquè els trens semidirectes entre Manresa i Barcelona s’incorporin dins les actuacions prioritàries abans de l’any 2030».
Un altre front és reclamar que la Catalunya Central sigui considerada un dels corredors ferroviaris estratègics del país, amb una oferta de serveis adequada al seu pes demogràfic, econòmic i institucional. Això implica «que qualsevol planificació ferroviària incorpori criteris d’equilibri i equitat territorial i no concentri les millores únicament a l’àrea metropolitana de Barcelona».
Pol econòmic, universitari, sanitari i administratiu
Aspectes que la moció pretén que es tinguin en consideració són que la capital del Bages i el seu entorn metropolità és el nucli urbà més important de la Catalunya Central, amb més de 110.000 habitants. Un context en el qual Manresa exerceix la capitalitat d’un territori de més de 250.000 habitants i és un important pol econòmic, universitari, sanitari i administratiu.
Recorda que el novembre de 2024, el Ple de l’Ajuntament de Manresa va votar majoritàriament en reivindicar la restitució dels sis trens semidirectes perduts l’abril del 2022 i, que els temps actuals de viatge entre Manresa i Barcelona resten competitivitat al transport ferroviari i afavoreixen l’ús del vehicle privat.
Tractada com un territori de segona
Demana que es tingui en consideració que la manca de serveis ferroviaris ràpids penalitza la mobilitat laboral, educativa i empresarial de la Catalunya Central i cap a la Catalunya Central, limitant les oportunitats de desenvolupament econòmic i de cohesió territorial. Sobretot atès que l’equilibri territorial és un dels principis vectors de les polítiques públiques de mobilitat i que «la Catalunya Central no pot continuar essent tractada com un territori de segona pel que fa a les inversions i als serveis ferroviaris».
Les mesures que es proposen s’alineen amb els objectius de descarbonització, reducció d’emissions i foment del transport públic, que requereixen oferir alternatives competitives al vehicle privat de manera immediata i no ajornar-les a un moment indeterminat del període 2031-2040.
Entre els anys 2030 i 2040
El Pla de serveis ferroviaris presentat pel Govern fa una setmana situa els trens semidirectes fins a Manresa sota el capítol «canvis previstos a implementar-se fins a l’any 2040». Segons ha explicat el departament de Territori de la Generalitat això vol dir que els semidirectes del Bages tornaran entre el 2030 i el 2040. Aquesta darrera data és el límit final per a la implantació.
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