On es va jugar el primer partit de bàsquet de la història de Manresa?
La primera notícia oficial del nou esport procedent d’Amèrica va aparèixer el 17 d’agost de 1929 a la premsa local
El primer club de la ciutat es va constituir el nom de Manresa Basket Bol (Manresa BB) i el 18 d’agost de 1929 es va disputar el primer enfrontament
La ciutat de Manresa ha estat i és una ciutat amb una forta tradició esportiva que es remunta uns cent trenta anys enrere. Per això moltes de les activitats esportives i clubs de la ciutat tenen una llarga història i tradició. L’associacionisme esportiu, com a forma de lleure, va tenir la seva primera manifestació l’any 1897 amb la fundació del Club Ciclista Manresano, que organitzava «carreras de velocípedos» al pati del col·legi de Sant Ignasi i va ser promotor de la construcció d’un velòdrom a mitjan del 1899. Aquest va ser aprovat per l’Ajuntament a la partida de l’Irla, entre el camí dels Panyos i els carrers del Cós i del Dos de Maig, però va tenir una vida efímera.
A partir d’aquell moment, van començar a aparèixer diferents activitats esportives, algunes de les quals ja han celebrat el centenari de la seva fundació. Per ordre cronològic, la caça i pesca (1902), l’excursionisme amb el Centre Excursionista de la Comarca del Bages (1905), el futbol el mateix any, el tenis l’any 1911 –si bé el primer club no es va formar fins al 1926–, l’atletisme el 1922 i el bàsquet que d’aquí a tres anys celebrarà els cent anys d’existència a la nostra ciutat.
Sembla que els primers partits d’aquest esport es van fer l’any 1928 al pati de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, que aleshores era al col·legi de Sant Ignasi. Un grup de nois d’entre quinze i vint anys van construir un tauler de fusta i uns cèrcols de ferro i van començar a practicar aquest nou esport al pati del col·legi que ocupava l’espai on actualment hi ha les piscines municipals de la ciutat.
Feia set anys que el bàsquet havia estat introduït a Catalunya (1921) pel pare Eusebi Millan, que el va conèixer a Cuba i va formar els primers equips infantils al col·legi de les Escoles Pies de Sant Anton de Barcelona, i sis que havia nascut el primer club de Catalunya, el Laietà Basket-Ball Club, a partir de la secció esportiva de la Congregació Major de Nostra Senyora de les Escoles Pies de Sant Anton de Barcelona, fundada també pel pare Millán.
El 30 de juliol del 1924 es va crear la Federació Catalana de Basquetbol i aquest esport es va començar a estendre per tot el país. De mica en mica, altres esportistes es van afegir al grup inicial i es va contactar amb uns joves d’un equip de Sabadell que ja tenien coneixement de les regles de joc i les normes d’aquest nou esport.
Anton M. Puigmal, en la seva extensa i ben documentada obra Bàsquet manresà i l’entorn, esmenta que el camp de futbol Flor de Lis va ser el primer lloc on els caps de setmana es trobaven aquests joves per jugar al bàsquet. Aquest camp era propietat del club de futbol Flor de Lis, que era una secció esportiva de la Joventut Carlista Manresana i s’havia constituït el 1923.
El camp es trobava al final de la prolongació del carrer Sant Josep, a tocar l’Escorxador Municipal. El primer partit de futbol es va disputar el 1924 i la inauguració oficial es va celebrar per la Pasqua de 1925. En aquest espai esportiu -també anomenat Stadium Manresà- s’hi van disputar moltes proves atlètiques i cap a finals dels anys vint algun partit de bàsquet, si bé amb l’arribada de la República aquest espai esportiu es va començar a abandonar.
La primera notícia oficial del nou esport vingut d’Amèrica va aparèixer el 17 d’agost de 1929 a la premsa local. Una breu nota amb el títol «Un nou esport a Manresa» informava que el dia següent, diumenge, «a les cinc en punt de la tarda, tindrà lloc un partit de basket-ball, entre dues seleccions del Club Basket Manresa, per tal d’organitzar degudament aquest esport a Manresa».
El primer club de bàsquet de la ciutat es va constituir en aquelles dates amb el nom de Manresa Basket Bol (Manresa BB). I el 18 d’agost de 1929 es va jugar el primer partit oficial de bàsquet a Manresa.
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