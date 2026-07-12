Joan Dausà emociona i diverteix en un Camins que s'estrena a Manresa amb pas ferm
El desangelat Palau Firal va fer un tomb radical, anit, per acollir la segona vetllada del nou festival
2.600 persones van assistir d'hora a la cita per gaudir de l'ambient i de l'oferta gastronòmica
El Palau Firal de Manresa no guanyaria cap concurs de popularitat ni de bellesa. És un recinte desangelat i desavinent. Per fer-hi concerts, però, s'ha demostrat com un espai ideal. L'exemple és el nou festival Camins de la capital del Bages. Aquest dissabte a la nit el batejat com "El Festival del Cor de Catalunya", que busca fer-se un espai entre els grans festivals d'estiu i que ha començat amb molt bon peu per aconseguir-ho -ahir ja hi havia el 75% de les entrades venudes, tal com va informar el seu director, Xavi Pascual, abans del concert- va acollir la segona vetllada musical -després de l'actuació de Luz Casal de divendres- de la mà del cantant Joan Dausà, que hi va presentar el seu cinquè i darrer disc, Immortals, acompanyat per una banda molt solvent, amb la santpedorenca Anaïs Vila entre els seus integrants.
Organització òptima
Més d'una hora abans de començar el concert, la zona village, amb una variada oferta gastronòmica, presentava un ambient immillorable. Totes les taules estaven plenes (les de la part superior del recinte i, també, les que hi ha a la part de baix, compartint espai amb l'escenari dels teloners, en aquesta ocasió amb Gemm Sol, acompanyada pel Joan a la bateria i el Xavier a les guitarres i el baix). Les tires de bombetes i les lones amb la imatge i els colors identificatius del Camins decorant els diferents espais; l'aspecte endreçat i cuidat; els lavabos correctíssims i la ubicació de l'escenari, la platea i les dues grades en una esplanada molt gran, juntament amb la presència de molt personal, fan possible, fins a l'hora present, una organització òptima.
Anit, però, el Palau Firal no era el protagonista. Ho va ser Joan Dausà, que va fer el ple amb 2.600 persones. Segons una enquesta in situ a mà alçada que van fer, primer, l'alcalde de Manresa Marc Aloy per donar la benvinguda als presents des de l'escenari acompanyat per Pascual, i, després, Dausà, la meitat eren de Manresa i la resta es repartien entre el Bages i fora de la comarca. Alguns no van deixar passar per alt l'ocasió de comprar una samarreta de marxandatge de la gira de Dausà amb els lemes: "Papa, posa-la al disc" i "Avui la vida és millor".
A 2/4 de 10, el públic es va anar distribuint pels seus seients. A l'escenari, tres pantalles, dues verticals a cada banda i una darrere els músics, van anar projectant el que hi passava durant tota la nit.
Una vintena de temes
La potent Welcome to my party, acompanyada pel vermell dels focus, va obrir la vetllada, per on van desfilar una vintena de temes que van combinar estones festives i d'altres d'emotives. Dausà es va confirmar com un autèntic mestre de cerimònies tibant en moltes ocasions del sentit de l'humor per connectar amb els presents. "Llarga vida i un llarg camí a Camins", va desitjar, després de cantar De cara i de genolls. És quan van demanar d'on eren els assistents i va fer broma amb una mare i una filla del públic; la filla, una fan, la mare, no. Potser ahir va canviar.
Inflexió inesperada
La cançó d'homenatge a Bob Dylan Els temps tornen a canviar, amb un missatge d'esperança al darrere i amb l'artista tocant l'harmònica, va donar pas a No val la pena cridar, Omple de vida els pulmons, que va arrencar els primers aplaudiments espontanis; Caure no feia mal; la reconeguda Una altra manera de viure, que va cantar Vila a l'inici; Tot anirà bé, amb la gent ja dreta i que el cantant va obrir fent cantar als presents Take Me Home, Country Roads; la festiva Octubre 24, quan el concert ja portava una hora en marxa i, Per una cançó, que va marcar una inflexió inesperada. Dausà va baixar entre el públic, va fer apagar les pantalles i es va situar en un petit escenari entre la platea i les grades, on va tocar sol al piano.
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Allà, va arribar un dels moments més àlgids de la nit amb el repàs de temes d'altres artistes que el de Sant Feliu de Llobregat admira especialment: Bailar pegados, Mujer contra mujer, Se fue, Dos hombres y un destino i, en un crescendo que va acabar amb ovació, ¿Y cómo es él?. Tot seguit, sempre acompanyat pel diàleg constant amb el públic, arribarien Truca'm, Diria que eres tu i Ho podríem intentar.
Cançó feliç va servir el músic per tornar a l'escenari gran passant novament entre el públic mentre cantava a una càmera que el seguia. Ho tenim tot marcava dos quarts de 12 de la nit. Arribava Immortals; la sensible Judit; la divertida Papi, posa-la al disc; La gran eufòria, on va intentar una coreografia amb el respectable que no va acabar de sortir bé, però que va aportar un moment de riures i comunió, i, la traca final, l'arxiconeguda Jo mai mai i Seria bonic, que van cantar amb Vila en un poètic contrallum.
Aquest diumenge hi ha concert amb God Save The Queen, considerada la millor banda de tribut al grup de Freddy Mercury. El trio manresà Riner seran els teloners. Encara queden entrades. Camins l'organitza Promo Arts Music amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de la Generalitat i el patrocini d'Estrella Damm.
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