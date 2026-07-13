Benvinguda amb algun però a la via verda de Manresa a Santpedor
El tram per a ciclistes i vianants per arribar al parc de l’Agulla i enllaçar amb el tram existent fins al municipi veí s’ha completat aquest mes
Manresa fa anys que intenta dotar la ciutat d’un carril bici que, ara més que mai, és imprescindible, tenint en compte la posada en marxa, enguany, del nou servei municipal de lloguer de bicicletes Baik. De moment, no ha reeixit. Hi ha trams amb continuïtat, sí, però també n’hi ha d’inconnexos o d’inexistents. Un dels que ofereix un recorregut coherent és la via verda que s’ha completat aquest mes per arribar fins a Santpedor des del carrer de la Concòrdia, a la zona de les Bases de Manresa, passant per davant de Can Font, del Gimnàstic i del parc de l’Agulla, que és on enllaça amb el que ja hi havia fins al municipi veí.
Usuaris -vianants i ciclistes- que el fan servir consultats aquest cap de setmana per Regió7 l’han celebrat, però també hi troben algunes pegues, com que s’hagi eliminat el carril d’entrada a Manresa per als vehicles de quatre rodes des de la carretera de Santpedor. Fruit de les obres per habilitar la via verda, per entrar a ciutat, els vehicles han de passar tant sí com no continuant en direcció a la rotonda de la Salle. Tal com es va explicar, la decisió d’eliminar el carril d’entrada va ser per la impossibilitat de l’Ajuntament manresà de comprar una franja de terreny de tres metres per disposar de prou amplada per poder mantenir els dos carrils i la via verda.
També pensant en els conductors, val la pena alertar de la insegura incorporació que s’ha habilitat des del carril que queda de pujada a la carretera en direcció Santpedor a l’altura de l’Agulla.
Les fases de les obres
La primera fase de les obres es va iniciar el novembre passat entre el carrer de la Concòrdia i el Camp del Gimnàstic. Va finalitzar al març. En la segona fase, engegada l’abril passat amb una durada prevista de dos mesos, i que ha acabat ara, s’ha completat el recorregut entre l’accés del camí dels Casals (zona de Ca la Rodona-Gimnàstic Parc) i el parc de l’Agulla, on enllaça amb la via verda que es va posar en funcionament a l’abril de fa dos anys entre el parc i Santpedor; en aquest cas, amb un primer tram interurbà, entre l’Agulla i l’entrada a Pineda de Bages, un segon tram urbà al llarg de la urbanització santfruitosenca, i un tercer tram entre la sortida de Pineda de Bages i el nucli urbà de Santpedor.
La darrera fase ha tingut un pressupost de 345.661,83 euros, 152.031,37 dels quals provinents dels fons europeus Next Generation. L’anterior en va costar 249.808.
Varietat de formats
L’últim tram s’ha formalitzat amb tres tipus de via verda. La que queda entre passat el Gimnàstic i el pont inclou un carril segregat per a ciclistes i un per a vianants separats per una franja d’arbres; una segona franja d’arbres separa la via verda de la calçada, com el tram que transcorre per Can Font. A partir del pont, canvia. Ja no hi ha arbres i queden dues franges d’asfalt, on es troba a faltar una mica de senyalització horitzontal i alguna separació amb la calçada. Passat el pont, les dues franges passen a una sola que obliga a la convivència entre vianants i bicis, també sense cap senyalització horitzontal i sense cap separació entre la via verda i la carretera, només el canvi de color de l’asfalt del nou carril per a vianants i ciclistes. Hi ha algun punt que sembla que està pendent d’acabar.
Per altra banda, com ja s’ha dit, la incorporació que s’ha fet dels cotxes per continuar cap a Santpedor no és massa segura perquè han de travessar un carril de la calçada (el d’entrada a Manresa davant de l’Agulla), on els vehicles que arriben de cara circulen a força velocitat, per afegir-se al carril de sortida. Aquest diari va estar a punt de presenciar un accident en directe entre dos vehicles justament per aquesta dificultat.
Pocs caminants
Val a dir que el carril bici no és una garantia de seguretat al cent per cent. Un dels seus usuaris habituals, Alfons Martín, fa notar que «els ciclistes que circulen per carretera van a tota hòstia». Per altra banda, mentre que hi ha molts amants de les dues rodes que el fan servir, tal com ha pogut comprovar aquest diari, pel que fa als vianants, en passen pocs, que encara prefereixen més fer servir el camí de les Aigües per arribar al parc de l’Agulla, on potser troben alguna ombra de tant en tant, la qual cosa és impossible d’aconseguir a la via verda (més aviat negra, pel color de l’asfalt) a partir del moment que ja no hi ha arbres.
El Domènec, un manresà que va voler descobrir la via verda a peu, destacava justament la manca d’arbres. «El tros de Ca la Rodona fins a Can Font m’agrada perquè hi ha arbres i és acollidor, però el tram que arriba a l’Agulla...». Va retreure, també, la decisió d’eliminar un carril per als cotxes. «Ens hem carregat tota una carretera. Entenc molt bé que la bicicleta és prioritària, però els cotxes paguem un impost de circulació». Al carril que queda encara hi ha pintura a terra amb el senyal de la bici i la limitació a 30 km/h de quan hi convivien cotxes i bicicletes que potser caldria esborrar. Una altra feina que ha quedat pendent.
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