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La casa del sord de Manresa apropa el llenguatge de signes a tota la ciutadania

Organitza una jornada de portes obertes, aquest dimecres 15 de juliol, amb dos tallers gratuïts on els assistents podran experimentar com és comunicar-se sense utilitzar la veu

Imatge d'arxiu d'un taller organitzat per la Casa del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS)

Imatge d'arxiu d'un taller organitzat per la Casa del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS) / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

La Casa del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS) celebrarà aquest dimecres, 15 de juliol, una jornada de portes obertes amb l’objectiu de donar a conèixer la seva tasca i apropar la llengua de signes, l’accessibilitat i la realitat de les persones sordes i amb altres hàndicaps al conjunt de la ciutadania.

Sota el lema Obrim portes. Obrim mirades, la jornada convida les persones participants a descobrir una manera diferent de comunicar-se mitjançant una experiència pràctica, vivencial i participativa. Durant el dia s’organitzaran dos tallers gratuïts de llengua de signes (de 10 del matí a 12 del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre), perquè cada persona pugui escollir l’horari que millor s’adapti a la seva disponibilitat.

A través de diferents dinàmiques de grup, les persones assistents podran experimentar com és comunicar-se sense utilitzar la veu, conèixer alguns signes bàsics i reflexionar sobre les barreres de comunicació amb què es troben quotidianament les persones sordes.

No és necessari tenir coneixements previs de llengua de signes. L’activitat està oberta a persones de totes les edats, així com a famílies, professionals, entitats, empreses i qualsevol persona interessada en la comunicació inclusiva i l’accessibilitat.

La jornada se celebrarà a la seu de CASMACS, situada al carrer de Circumval·lació, 35, de Manresa. La participació és gratuïta, però les places són limitades i cal fer inscripció prèvia.

Amb aquesta iniciativa, CASMACS reafirma el seu compromís amb la sensibilització, la comunicació inclusiva i la construcció d’una societat més accessible, en què totes les persones puguin participar i comunicar-se en igualtat de condicions.

Informació pràctica

Data: dimecres 15 de juliol de 2026

Horaris: de 10.00 a 12.00 h i de 18.00 a 20.00 h

Lloc: CASMACS-Carrer de Circumval·lació, 35, Manresa

Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia

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Inscripcions: en aquest enllaç.

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