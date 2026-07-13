Completada la via verda entre Manresa i Santpedor: «Hi ha algun tram que has d’anar junts bicis i vianants, i això és un problema»
Des d'aquest mes, els amants de les rues rodes i els aficionats a caminar poden anar d'un municipi a l'altre segregats del cotxes
Regió7 ha parlat amb usuaris dels avantatges i d'algun inconvenient de la nova infraestructura
Manresa i Santpedor han quedat connectats per la via verda per a ciclistes i vianants. Aquest mes han finalitzat les obres del tram entre passat el Gimnàstic i el parc de l'Agulla, des d'on es pot continuar fins al tram acabat fa dos anys cap a Santpedor. Usuaris de la via verda consultats per aquest diari hi troben avantatges, però també algun inconvenient.
Francesc Jódar i Isabel Viñas
Caminants
Fan servir la via verda per sortir a caminar?
(I.V.) Sí. L’hem fet servir diverses vegades. Com que caminem molt, ens agrada.
Hi troben a faltar alguna cosa?
(F.J.) Aquest tros nou encara no l’hem recorregut. Hem fet el que ja hi havia del parc de l’Agulla fins a Santpedor.
Entenc que, fins ara, del parc de l’Agulla arribaven a Manresa pel camí de les Aigües...
(F.J.) Anem canviant.
Els sembla bé que es facin recorreguts com aquest amb carrils segregats de la calçada per poder anar segurs?
(F.J.) Sí, i per anar amb bicicleta també està molt bé. Ara que dic això, hi ha algun tram del parc de l’Agulla fins a Santpedor que has d’anar junts bicicletes i vianants i això és un problema perquè hi ha de tot. Els que van caminant s’ho miren de la seva manera i els que van amb bicicleta volen tota la pista per a ells, i ho dic jo que soc ciclista.
Alfonso Martín
Ciclista
És usuari de la via verda?
-Sí, perquè visc al barri de La Parada, quedem amb un amic que viu a Santpedor a meitat de camí, per on hi ha Ampans i, fem servir aquesta ruta. Abans, el carril començava al parc de l’Agulla i ara ja comença aquí i pots anar segur fins a Santpedor.
Li agrada?
Em sembla perfecte.
Hi troba alguna pega?
Quan el van fer era un caos perquè, d’entrada, es podia sortir amb la bici i després ho van fer al revés. Estava mal senyalitzat i també per als cotxes hi va haver una mica de caos. En algun tram sembla que no estigui acabat.
Per on anaven, abans?
Pel camí de les Aigües i quedàvem al parc de l’Agulla, però, d’ençà que el van fer, hi passem, tot i que intentem anar més per camins que per carretera, però hi ha trams que no els pots evitar.
Calen més trams?
Sí, perquè aquest arriba un punt que queda tallat. No hi ha una continuïtat.
Jordi Passada i Roger Passada Xandri
Ciclistes
Són habituals d’aquesta via?
No. Li vam comprar la bici fa poc [al seu fill Roger, que anava amb ell] i, com que Manresa fa bastantes pujades i baixades, hem agafat el carril bici del centre i hem vingut fins aquí perquè agafi una mica de rodatge.
Què li sembla?
Ho veig bé per comunicar les dues poblacions. Crec que s’hauria de promocionar i fer connexions amb totes les localitats que queden al voltant possibles. Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada; com més, millor.
La infraestructura li sembla que està ben feta? Hi troba alguna pega?
Sí. Que aquí hi havia un carril d’entrada i de sortida a Manresa i em sembla al·lucinant que n’hagin tret un [el d’entrada] perquè es generen uns pitotes a la rotonda de baix amb els cotxes bestials. Jo crec que aquí l’han cagat perquè els cotxes, fins ara, es repartien i, ara, en hores punta, t’estàs tres hores per poder entrar a Manresa.
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