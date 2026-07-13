La Festa del Tomàquet del Bages inclourà una visita a les vinyes de varietats antigues de la Torre Lluvià amb un tast inclòs
Els vins de la DO Pla de Bages seran el producte convidat d'aquesta desena edició i formaran part de diverses propostes gastronòmiques
Els actes començaran el dilluns 20 de juliol i finalitzaran el dia 26 amb una degustació de tomàquets que també acollirà la Torre Lluvià
Ruben Costa
La Festa del Tomàquet del Bages celebrarà del 20 al 26 de juliol el desè aniversari amb una edició que tindrà els vins de la DO Pla de Bages com a producte convidat. La festa, que mantindrà l'aposta pel producte de proximitat i la pagesia local, reforçarà especialment la connexió entre dos dels aliments més representatius de l'esdeveniment: el tomàquet i el vi. La Torre Lluvià hi tindrà un paper destacat. El primer dia es farà una visita a les vinyes de varietats antigues recuperades que acull, que inclourà un tast, i, el darrer, s'hi farà una degustació de tomàquets.
La desena edició s'ha presentat aquest dilluns a la Torre Lluvià, en un acte amb la participació del regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet; la consellera comarcal de Promoció Econòmica i Desenvolupament, Marta Viladés; el vicepresident del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Josep Maria Claret, i Ignasi Sala, de Bages Impuls! i de la Comunitat Slow Food Catalunya Central. Durant la presentació, Huguet ha explicat que el vi s'ha escollit com a producte convidat perquè la celebració dels deu anys de la Festa del Tomàquet «lligava molt bé» amb la idea de brindar per aquest esdeveniment i ha remarcat la voluntat de continuar posant en valor els productes de proximitat i el patrimoni agroalimentari de la comarca.
Un projecte singular
Darrere de l'emblemàtic edifici s'hi desenvolupa un singular projecte de recuperació de varietats antigues de raïm del Bages, impulsat conjuntament per l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages i Ampans, que ha fet un pas endavant després d'anys de treball. Algunes de les varietats recuperades ja han completat el procés de certificació i diversos cellers de la DO Pla de Bages començaran pròximament a plantar-les a les seves finques.
Una tria d'activitats
La Festa del Tomàquet arrencarà el dilluns 20 de juliol amb l'esmentada activitat a la Torre Lluvià: una visita a les vinyes experimentals que acull i un tast de vins elaborats a partir de les varietats de raïm que s'hi estan recuperant. La jornada també inclourà un taller per elaborar chutney d'estiu i a més, una jornada dedicada als tomàquets de penjar catalans, a la finca de Can Poc Oli.
La programació continuarà el dimarts 21 de juliol amb el taller De l'hort al pot: fes el teu quètxup casolà, que es farà de les 11 a les 12 del migdia al Mercat de Puigmercadal. L'activitat és gratuïta, tot i que cal inscripció prèvia.
El dimecres 22 de juliol, la proposta es traslladarà a l'entorn agrícola de la ciutat amb una caminada vespertina pel Mas d'en Pla. La sortida començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a 2/4 d'11 de la nit, amb inici i final al carrer del Puigmal, a l'entrada de l'escola Les Bases. L'activitat té un preu de 5 euros i requereix inscripció prèvia.
Un dels plats forts de la setmana arribarà el dijous 23 de juliol. A 2/4 de 8 del vespre, el Museu del Barroc de Catalunya oferirà una visita comentada en clau gastronòmica, seguida, a les 9, del tradicional Sopar del Tomàquet al claustre del museu. El preu de l'experiència completa és de 36 euros, mentre que el sopar té un cost de 30 euros. En ambdós casos és necessari inscriure's prèviament.
L'endemà divendres 24 de juliol amb una nova caminada vespertina, aquesta vegada pels entorns de Viladordis. La ruta començarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a 2/4 d'11 de la nit, amb sortida i arribada a l'aparcament de Viladordis. La participació té un cost de 5 euros i també requereix inscripció prèvia.
El Mercat del Tomàquet, el dia 25
El dissabte 25 de juliol arribarà el moment central de la festa amb el tradicional Mercat del Tomàquet, que tindrà lloc de les 9 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia, al passeig de Pere III, davant del Casino. Pagesos del Bages hi vendran directament els seus tomàquets acabats de collir i donaran a conèixer les diferents varietats que es cultiven a la comarca.
La Festa del Tomàquet es clourà diumenge 26 de juliol amb tres visites guiades a la Torre Lluvià, programades a les 11, a les 12 i a les 13 h, que inclouran una degustació de tomàquets. L'activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia. Es poden consultar totes les activitats en aquest enllaç o a la web del Ajuntament de Manresa.
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