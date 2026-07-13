Festes del Carme al barri vell de Manresa
Aquest dijous hi haurà la tradicional ofrena floral, havaneres i actes litúrgics
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Regió7
Manresa
L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, de Manresa, organitza la Festa del Carme aquest dijous.
El programa d’actes s’obrirà amb l’ofrena floral a la Verge del Carme, a la plaça Europa, de 2/4 de 10 del matí a les 8 de la tarda. A les 10 se celebrarà la missa en honor a la Patrona, a la parròquia del Carme. A la tarda, a la plaça del Carme, de 6 a 8 de la tarda, cantada d’havaneres a càrrec del grup Sa Parranda. A la mitja part hi haurà croissants i batut de xocolata. I, per acabar, missa a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, a les 8 de la tarda.
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