FGC programa una intensa actuació per reparar desperfectes al Pont de Ferro
Les obres tenen un import de més de 200.000 euros i una durada aproximada de 26 setmanes
En algun moment és possible que calgui interrompre la circulació ferroviària, fet que s’informarà convenientment
El 22 d’agost de fa dos anys el Pont de Ferro de Manresa, la infraestructura ferroviària transversal a la carretera de Vic, molt a prop de la plaça de Prat de la Riba, va fer cent anys. El passat mes de febrer, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de qui depèn, hi va fer una petita actuació de reparació que pròximament, en una data encara per concretar, es traduirà en una operació de manteniment molt més intensiva amb un import de 210.116, 19 euros (sense IVA) i una durada aproximada dels treballs de 26 setmanes, més de mig any.
No representa cap perill
Segons informació demanada a FGC, el passat 19 de juny es van adjudicar els treballs necessaris per a dur a terme les obres de reparació del pont amb la finalitat de corregir els defectes identificats en la darrera inspecció duta a terme segons el pla de manteniment. L’empresa ferroviària fa notar que, tot i que l’estat actual del pont no representa cap perill, aquestes actuacions són necessàries per a la seva conservació i per incrementar-ne la seguretat estructural.
Concretament, entre els treballs que es duran a terme hi ha la inspecció de l’estructura per identificar soldadures malmeses i possibles desperfectes en elements metàl·lics, la reparació i reforç de les bigues, l’aplicació d’un tractament anticorrosiu, el sanejament de formigó i la neteja dels murs.
La previsió és tenir el calendari d’inici de les obres ben aviat.
En el cas que calgui fer algun tall de servei, es comunicarà amb antelació i pels canals habituals.
Infraestructura centenària
El Pont de Ferro està format per un tram central únic de 4,3 metres de longitud que s’aguanta sobre dos pilars de pedra que presenten dos arcs laterals de set metres de llum cadascun. El tram metàl·lic el formen bigues d’acer i plaques planes en forma de T que es creuen formant nou X separades per vuit plaques verticals. Presenta una estructura simètrica als dos costats i totes les connexions són reblonades.
Després de quatre anys d’obres, el pont va entrar en servei el 22 d’agost de 1924, la qual cosa va permetre als trens procedents del Berguedà i de Súria seguir el trajecte fins a Barcelona.
El Pont de Ferro va ser construït per enginyers de la Companyia General de Ferrocarrils Catalans SA quan l’empresa va obrir una nova xarxa ferroviària.
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